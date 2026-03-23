Церковне свято 23 березня: до яких заборон цього дня потрібно поставитися особливо уважно

23 березня за новим календарем української православної церкви вшановують пам'ять двох святих Никонов — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.

У православне свято 23 березня віруючі звертаються до святих Никонів: у молитвах до них просять зміцнити віру, дати мужність, терпіння та сили винести всі випробування, допомоги у подоланні життєвих труднощів.

Никона Сицилійського також шанують як наставника, який закликав слухатися батьків, слідувати Богу і бути прикладом для інших, а у Никона Печерського просять захисту і духовної підтримки.

У народі свято називають Никонів день і присвячують його очищенню та оновленню. З самого ранку потрібно навести порядок у домі, змінити постіль, винести сміття. Також у давнину мили підлоги настоєм м'яти — вважається, що разом із чистотою в дім приходить добробут, а м'ята захищає від злих сил. У цей час приводять до ладу ділянку, починають весняні роботи в саду, садять яблуні, горобину, смородину.

Церква у свято 23 березня не схвалює лайку, лихослів'я та сварки, особливо між близькими людьми. Не слід брехати, лінуватися, засуджувати, відмовляти у допомозі.

У народі є свої заборони – до них також ставилися особливо уважно. Що не можна робити 23 березня: залишати в будинку бруд і безладдя – до втрат; лінуватися — святий Никон не вподобає неробам; обманювати і пліткувати – це до хвороб та проблем у сім'ї.

Особливо остерігаються тримати гроші на увазі — вважається, що це до несподіваних витрат і злиднів.

Вірять, що чистота у домі та чесність у вчинках у цей день безпосередньо впливають на достаток: чим більше порядку – тим більше благополуччя.

У народі на Никонов день уважно спостерігали за природою, щоб зрозуміти, яким буде літо та найближча погода. Якщо вдень тепло, а вночі холодно, то погода буде ясною. Перший весняний грім – до дощового літа. Небо вночі зіркове – вранці будуть заморозки. Вода в річках не прибуває – до спекотного літа. Кішка багато спить – до похолодання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 22 березня: три суворі заборони цього дня.



