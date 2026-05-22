Церковне свято 22 травня: що сьогодні категорично заборонено робити

22 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Василіска Команського — юного християнина, який прийняв муки за віру на початку IV століття. У народі цей день називають Василісковим і пов'язують з ним безліч звичаїв, прикмет і повір'їв.

До мученика Василиска звертаються з молитвами про зцілення від хвороб, просять надати сили у важкі життєві моменти та зміцнити у вірі.

У народі 22 травня охрестили Василісковим днем. За повір'ями, його вважали одним з найнебезпечніших і найтривожніших у році — саме в цей день вилуплювалася з яйця міфічна істота на ім'я Василіск. Таке яйце нібито зносив семирічний півень, а висиджувала жаба. Щоб не допустити появи чудовиська на світ, усі яйця в цей день варили круто.

До святого мученика цей образ не має жодного відношення – імена просто збіглися, і народна фантазія зробила своє.

У цей день за традицією збирають волошки: висушені квіти у давнину використовували як народний засіб при болях у шлунку, суглобах, застуді та жіночих недугах. Вінок, сплетений у цей день із польових квітів та трав, вважався особливим оберегом. Його приносили в будинок і вірили, що він притягує добро і зберігає сімейний лад.

Суворих церковних заборон наступного дня після Вознесіння немає, але народна традиція радить уникати важкої праці – прибирання, прання, шиття. Цей день вважається продовженням свята, тому сварки, лихослів'я та зневіра не вітаються. Відмовляти допомоги нужденним також не варто — вважається, що це спричинить фінансові невдачі.

Працювати в полі чи городі в цей день також категорично не рекомендується — заборона, що порушила, замість хорошого врожаю отримає лише волошки та гіркий полин.

Після Василіскова дня, за народними спостереженнями, має остаточно потепліти.

Головна прикмета дня: якщо вранці земля вкрита густою росою, а над низинами стелиться туман – літо буде щедрим і на врожай, і на гриби.

