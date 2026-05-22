logo

BTC/USD

77570

ETH/USD

2134.89

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 22 мая: что сегодня категорически запрещено делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 22 мая: что сегодня категорически запрещено делать

В народе 22 мая окрестили Василисковым днем

22 мая 2026, 06:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

22 мая православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского — юного христианина, принявшего страдания за веру в начале IV века. В народе этот день называют Василисковым и связывают с ним множество обычаев, примет и поверий.

Церковный праздник 22 мая: что сегодня категорически запрещено делать

Приметы 22 мая. Фото: из открытых источников

К мученику Василиску обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят придать сил в трудные жизненные моменты и укрепить в вере.

В народе 22 мая окрестили Василисковым днем. По поверьям, его считали одним из самых опасных и тревожных в году — именно в этот день вылуплялось из яйца мифическое существо по имени Василиск. Такое яйцо якобы сносил семилетний петух, а высиживала жаба. Чтобы не допустить появления чудовища на свет, все яйца в этот день варили вкрутую. 

К святому мученику этот образ не имеет никакого отношения — имена просто совпали, и народная фантазия сделала свое.

В этот день по традиции собирают васильки: высушенные цветы в старину использовали как народное средство при болях в желудке, суставах, простуде и женских недугах. Венок, сплетенный в этот день из полевых цветов и трав, считался особым оберегом. Его приносили в дом и верили, что он притягивает добро и хранит семейный лад.

Строгих церковных запретов на следующий день после Вознесения нет, но народная традиция советует избегать тяжелого труда — уборки, стирки, шитья. Этот день считается продолжением праздника, поэтому ссоры, сквернословие и уныние не приветствуются. Отказывать в помощи нуждающимся также не стоит — считается, что это навлечет финансовые неудачи.

Работать в поле или огороде в этот день также категорически не рекомендуется — нарушивший запрет вместо хорошего урожая получит лишь васильки да горькую полынь.

После Василискова дня, по народным наблюдениям, должно окончательно потеплеть.

Главная примета дня: если с утра земля покрыта густой росой, а над низинами стелется туман – лето будет щедрым и на урожай, и на грибы.

Читайте также на портале "Комментарии" - большой церковный праздник 21 мая: что грех делать на Вознесение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости