Церковный праздник 22 мая: что сегодня категорически запрещено делать

22 мая православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского — юного христианина, принявшего страдания за веру в начале IV века. В народе этот день называют Василисковым и связывают с ним множество обычаев, примет и поверий.

Приметы 22 мая. Фото: из открытых источников

К мученику Василиску обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят придать сил в трудные жизненные моменты и укрепить в вере.

В народе 22 мая окрестили Василисковым днем. По поверьям, его считали одним из самых опасных и тревожных в году — именно в этот день вылуплялось из яйца мифическое существо по имени Василиск. Такое яйцо якобы сносил семилетний петух, а высиживала жаба. Чтобы не допустить появления чудовища на свет, все яйца в этот день варили вкрутую.

К святому мученику этот образ не имеет никакого отношения — имена просто совпали, и народная фантазия сделала свое.

В этот день по традиции собирают васильки: высушенные цветы в старину использовали как народное средство при болях в желудке, суставах, простуде и женских недугах. Венок, сплетенный в этот день из полевых цветов и трав, считался особым оберегом. Его приносили в дом и верили, что он притягивает добро и хранит семейный лад.

Строгих церковных запретов на следующий день после Вознесения нет, но народная традиция советует избегать тяжелого труда — уборки, стирки, шитья. Этот день считается продолжением праздника, поэтому ссоры, сквернословие и уныние не приветствуются. Отказывать в помощи нуждающимся также не стоит — считается, что это навлечет финансовые неудачи.

Работать в поле или огороде в этот день также категорически не рекомендуется — нарушивший запрет вместо хорошего урожая получит лишь васильки да горькую полынь.

После Василискова дня, по народным наблюдениям, должно окончательно потеплеть.

Главная примета дня: если с утра земля покрыта густой росой, а над низинами стелется туман – лето будет щедрым и на урожай, и на грибы.

Читайте также на портале "Комментарии" - большой церковный праздник 21 мая: что грех делать на Вознесение.



