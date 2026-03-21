Церковне свято 21 березня: чого потрібно намагатися уникати цього дня

21 березня згідно з новим церковним календарем ПЦУ віруючі згадують святителя Кирила, єпископа Катанського. Також сьогодні — поминальна субота четвертого тижня Великого посту.

До святих дня звертаються з молитвами про захист та зцілення, просять зміцнити віру і дати сил долати життєві труднощі.

Як уже казали, у батьківську суботу прийнято йти до храму на поминальну службу. На милостиню ("панахидку") приносять пісні продукти — їх роздають нужденним або використовують для поминальних трапез. Це не вважається обов'язковим – все по можливості, набагато важливіше – це помолитися за упокій душі тих, кого вже немає з нами.

Зазвичай подають: хліб, крупи, борошно, цукор, олію, фрукти, сухофрукти, мед, солодощі без скоромного. Продукти мають бути пісними, алкоголь не приносять. Милостиню подають із молитвою про покійних, часто – із записками з іменами. Вважається, що головне – не кількість, а щирий намір допомогти "в ім'я" померлих.

Також прийнято відвідувати цвинтарі та упорядковувати могили. Якщо немає можливості побувати в церкві, можна помолитися вдома – головне, щоби молитва була щирою.

У народі 21 березня називають Фоминим днем — на честь святителя Фоми, пам'ять якого також відзначається сьогодні. Вважається, що сьогоднішній день сприятливий для наведення ладу в будинку, можна робити генеральне прибирання — разом зі сміттям з дому підуть хвороби і все погане. Хорошою прикметою вважається налагодити стосунки – помиритися з тими, з ким у сварці.

Цього дня церква радить уникати всього, що руйнує внутрішній світ: не слід пліткувати, заздрити, хвалитися, засуджувати. Забороняється брехати, лінуватися, скупитися і відмовляти у допомозі.

У батьківську суботу не прийнято погано говорити про тих, хто пішов, влаштовувати галасливі застілля, вживати алкоголь на поминках або залишати їжу та спиртне на могилах.

Згідно з народними повір'ями, сваритися та з'ясовувати стосунки сьогодні – до затяжних конфліктів та неприємностей.

