Церковный праздник 21 марта: чего нужно стараться избегать в этот день

21 марта согласно новому церковному календарю ПЦУ верующие вспоминают святителя Кирилла, епископа Катанского. Также сегодня — поминальная суббота четвертой недели Великого поста.

Приметы 21 марта. Фото: из открытых источников

К святым дня обращаются с молитвами о защите и исцелении, просят укрепить веру и дать сил справляться с жизненными трудностями.

Как уже говорили, в родительскую субботу принято идти в храм на поминальную службу. На милостыню ("панахидку") приносят постные продукты — их раздают нуждающимся или используют для поминальных трапез. Это не считается обязательным — все по возможности, намного важнее – это помолиться за упокой души тех, кого уже нет с нами.

Обычно подают: хлеб, крупы, муку, сахар, масло, фрукты, сухофрукты, мёд, сладости без скоромного. Продукты должны быть постными, алкоголь не приносят. Милостыню подают с молитвой об усопших, часто — с записками с именами. Считается, что главное — не количество, а искреннее намерение помочь "во имя" умерших.

Также принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Если нет возможности побывать в церкви, можно помолиться дома — главное, чтобы молитва была искренней.

В народе 21 марта называют Фоминым днем — в честь святителя Фомы, память которого также совершается сегодня. Считается, что сегодняшний день благоприятный для наведения порядка в доме, можно делать генеральную уборку — вместе с сором из дома уйдут болезни и все плохое. Хорошей приметой считается наладить отношения — помириться с теми, с кем в ссоре.

В этот день церковь советует избегать всего, что разрушает внутренний мир: не следует сплетничать, завидовать, хвастаться, осуждать. Запрещается лгать, лениться, жадничать и отказывать в помощи.

В родительская субботу не принято плохо говорить об ушедших, устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь на поминках или оставлять еду и спиртное на могилах.

Согласно народным поверьям, ссориться и выяснять отношения сегодня — к затяжным конфликтам и неприятностям.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 20 марта: почему именно с этого дня свет начинает побеждать тьму.



