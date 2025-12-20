logo_ukra

Церковне свято 20 грудня: чому сьогодні слід особливо обережно ставитись до грошей
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 20 грудня: чому сьогодні слід особливо обережно ставитись до грошей

У народі день називають Ігнатьєв, або Оберіг дому

20 грудня 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

20 грудня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святого Ігнатія Богоносця.

Церковне свято 20 грудня: чому сьогодні слід особливо обережно ставитись до грошей

Прикмети 20 грудня. Фото: з відкритих джерел

До святого Ігнатія Богоносця віруючі звертаються у молитвах про прихильність Господа нашого, просять захисту від пристріту та зла, допомоги у справах, сімейного благополуччя, удачі у навчанні. Вважається, що святий заступається людям, які відійшли від віри.

У народі день називають Ігнатьєв, або Оберіг дому, а самого святого вшановують як покровителя будинку. За народними традиціями, у цей день потрібно обійти будинок з іконою, а потім поклонитися йому – вважається, що такий обряд охороняє родину від нечистої сили та зберігає достаток та добробут.

Хорошою традицією вважається провести цей день у колі рідних, наводити лад у будинку. У деяких регіонах за старих часів існував звичай трусити яблуні від снігу — вірили, що це принесе добрий урожай.

У церковне свято не вітаються сварки, заздрість, лінощі та будь-які прояви агресії. Не можна мстити, відмовляти у допомозі людям та тваринам, порушувати правила Різдвяного посту.

За народними прикметами в Ігнатьєв день слід особливо обережно ставитися до грошей: не слід брати і позичати. Також у цей день не рекомендується робити великі покупки.

За прикметами Ігнатьєва дня судять про погоду найближчими днями, а також про те, яким буде літо та майбутній урожай. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз — дощ. Сонце в серпанку – до пурги. Собаки та кішки катаються у снігу – буде хуртовина. Якщо павук плете павутину в будинку – завтра буде тепло та ясно.

Сильні морози на Гната обіцяють багатий урожай та спекотне літо, у народі кажуть: який Гнат, такий і серпень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 19 грудня за новим церковним календарем в українській православній церкві згадували преподобного Іллю Муромця, подвижника Києво-Печерської лаври.




