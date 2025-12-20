logo

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 20 декабря: почему сегодня следует особенно осторожно относиться к деньгам
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 20 декабря: почему сегодня следует особенно осторожно относиться к деньгам

В народе день называют Игнатьев, или Оберег дома

20 декабря 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

20 декабря по новому церковному календарю православные чтят память святого Игнатия Богоносца.

Церковный праздник 20 декабря: почему сегодня следует особенно осторожно относиться к деньгам

Приметы 20 декабря. Фото: из открытых источников

К святому Игнатию Богоносцу верующие обращаются в молитвах о благосклонности Господа нашего, просят защиты от сглаза и зла, помощи в делах, семейного благополучия, удачи в учебе. Считается, что святой покровительствует людям, которые отошли от веры.

В народе день называют Игнатьев, или Оберег дома, а самого святого почитают как покровителя дома. По народным традициям, в этот день нужно обойти дом с иконой, а затем поклониться ему — считается, что такой обряд охраняет семью от нечистой силы и сохраняет достаток и благополучие.

Хорошей традицией считается провести этот день в кругу родных, наводить порядок в доме. В некоторых регионах в старину существовал обычай обтрясать яблони от снега — верили, что это принесет хороший урожай.

В церковный праздник не приветствуются ссоры, зависть, лень и любые проявления агрессии. Нельзя мстить, отказывать в помощи людям и животным, нарушать правила Рождественского поста.

По народным приметам в Игнатьев день следует особенно осторожно относиться к деньгам: не следует брать и давать взаймы. Также в этот день не рекомендуется делать крупные покупки.

По приметам Игнатьева дня судят о погоде в ближайшие дни, а также о том, каким будет лето и будущий урожай. Если мокрый снег в этот день — к дождливому лету, а ясная и сухая погода — к засушливому. Солнце в дымке – к пурге. Собаки и кошки катаются в снегу — будет метель. Если паук плетет паутину в доме — завтра будет тепло и ясно.

Сильные морозы на Игната обещают богатый урожай и жаркое лето, в народе говорят: каков Игнат, таков и август.

Читайте также на портале "Комментарии" — 19 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминали преподобного Илью Муромца, подвижника Киево-Печерской лавры.




