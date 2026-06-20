Церковне свято 20 червня: які суворі заборони цього дня

У суботу, 20 червня, православні віряни вшановують пам’ять священномученика Мефодія Патарського – святого, якого просять про зцілення та підтримку у складних життєвих обставинах.

Приметы 20 июня. Фото: из открытых источников

У молитвах до святого Мефодія звертаються з проханнями про зцілення від хвороб, мир у родині, подолання труднощів і духовне зміцнення. У народному календарі день отримав назву Мефодій Перепелятник. Колись саме в цей період починалися перепелині лови, а також активно збирали лікарські рослини. Вважалося, що трави, зібрані 20 червня, мають особливу цілющу силу.

Наші предки вірили, що цього дня особливо важливо проявляти милосердя. Доброю прикметою вважалося нагодувати безпритульну тварину або допомогти нужденному. За повір’ям, такий вчинок притягує достаток, захищає від фінансових труднощів і повертається сторицею.

Також день сприятливий для спокійної домашньої роботи, наведення ладу в думках, молитви та спілкування з рідними.

Проте 20 червня є й певні заборони. У народних традиціях із цим днем пов’язували низку заборон: не можна сваритися з близькими та з’ясовувати стосунки; не варто вирушати в далекі поїздки чи подорожі; не рекомендується викидати старі речі та позбавлятися домашнього майна; краще відмовитися від того, щоб позичати великі суми грошей; не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує; не варто заздрити чужим успіхам чи обговорювати інших за спиною; не рекомендується скаржитися на долю та поширювати негатив; не слід розпочинати конфлікти через гроші або спадщину.

За народними віруваннями, сварки цього дня можуть затягнутися надовго, а необдумані рішення – призвести до втрат і розчарувань.

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