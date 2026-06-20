Церковный праздник 20 июня: какие строгие запреты есть в этот день

В субботу, 20 июня, православные верующие чтят память священномученика Мефодия Патарского – святого, которого просят об исцелении и поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

Приметы 20 июня. Фото: из открытых источников

В молитвах к святому Мефодию обращаются с просьбами об исцелении от болезней, мире в семье, преодолении трудностей и духовном укреплении. В народном календаре день получил название Мефодий Перепелятник. Когда-то именно в этот период начинались перепелиные ловли, а также активно собирали лекарственные растения. Считалось, что травы, собранные 20 июня, обладают особой целительной силой.

Наши предки верили, что в этот день особенно важно проявлять милосердие. Доброй приметой считалось накормить беспризорное животное или помочь нуждающемуся. По поверью, такой поступок привлекает изобилие, защищает от финансовых затруднений и возвращается сторицей.

Также день благоприятен для спокойной домашней работы, наведения мысли, молитвы и общения с родными.

Однако 20 июня есть и некоторые запреты. В народных традициях с этим днем связывался ряд запретов: нельзя ссориться с близкими и выяснять отношения; не следует отправляться в дальние поездки или путешествия; не рекомендуется выбрасывать старые вещи и лишаться домашнего имущества; лучше отказаться от того, чтобы занимать большие суммы денег; нельзя отказывать в помощи нуждающимся; не стоит завидовать чужим успехам или обсуждать других за спиной; не рекомендуется жаловаться на судьбу и распространять негатив; не следует вступать в конфликты из-за денег или наследства.

По народным верованиям, ссоры в этот день могут затянуться надолго, а необдуманные решения – привести к потерям и разочарованиям.

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