Церковне свято 19 червня: особливі традиції дня, що обіцяють достаток

19 червня за новим церковним календарем згадують святого апостола Юду – брата Господнього за тілом, що присвятив життя проповіді Євангелія. У народній традиції цей день супроводжувався своїми звичаями, прикметами та заборонами.

Прикмети 19 червня. Фото: з відкритих джерел

Апостолу Іуді, якого вважають покровителем людей, які опинилися у важкій чи безвихідній ситуації, моляться за заступництво перед Богом, підтримку у випробуваннях та допомоги у справах, які здаються безнадійними.

У народному календарі цей день відомий як Зосима Пасічник — на честь мученика Зосими, пам’ять якого також вшановується сьогодні. Вважалося, що саме в цей час бджоли починають особливо активно наповнювати стільники медом, тому багато звичаїв і прикмет цього дня були пов’язані з бджільництвом. Пасічники намагалися без потреби не турбувати вулики, вірили, що це допоможе отримати багатий урожай меду.

Існували й особливі традиції на достаток: за повір'ями, 19 червня сприятливо розпочинати нові справи, оскільки все розпочате цього дня обіцяє вдале продовження. Хорошою прикметою вважалося також повертати борги — наші предки вірили, що навіть невелика виплачена сума допоможе залучити фінансове благополуччя та достаток до будинку.

У народній традиції на Зосиму Пасічника існувала низка заборон, багато з яких були пов'язані з бджолами та пасікою. Вважалося великим гріхом завдавати шкоди вуликам чи комахам – вірили, що після цього бджоли можуть залишити господарство чи загинути.

Особливо суворо ставилися і до поводження з медом: його не продавали і не дарували, щоб не позбутися статків у майбутньому. Також у цей день не давали гроші у борг, щоб уникнути фінансових втрат.

У цей день особливу увагу приділяли поведінці бджіл — на ньому пророкували погоду на найближчий час. Якщо з ранку бджоли активно літають та збирають мед – день буде теплим та сонячним. Комахи мляві або не залишають вулики – очікується похолодання чи дощ. Бджоли летять до вуликів – до дощу, якщо сидять на стінках вуликів – до сильної спеки. Квіти опівдні закривають бутони — незабаром почнеться дощ.

Найдобрішою прикметою дня вважається веселка – її поява обіцяла спокійну, ясну та стійку погоду на найближчі дні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — небо можуть відкрити швидше, ніж очікувалося: в Україні назвали аеропорти, які готові приймати рейси.