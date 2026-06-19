Церковный праздник 19 июня: особые традиции дня, что обещают достаток

19 июня по новому церковному календарю вспоминают святого апостола Иуду – брата Господня по плоти, посвятившего жизнь проповеди Евангелия. В народной традиции этот день сопровождался своими обычаями, приметами и запретами.

Приметы 19 июня. Фото: из открытых источников

Апостолу Иуде, которого считают покровителем людей, оказавшихся в трудной или безвыходной ситуации, молятся о заступничестве перед Богом, поддержке в испытаниях и помощи в делах, которые кажутся безнадежными.

В народном календаре этот день известен как Зосима Пчельник — по имени мученика Зосимы, память которого также совершается сегодня. Считалось, что именно в это время пчелы начинают особенно активно наполнять соты медом, поэтому многие обычаи и приметы дня были связаны с пчеловодством. Пасечники старались без необходимости не тревожить ульи, верили, что это поможет получить богатый сбор меда.

Существовали и особые традиции на достаток: по поверьям, 19 июня благоприятно начинать новые дела, поскольку все начатое в этот день обещает удачное продолжение. Хорошей приметой считалось также возвращать долги — наши предки верили, что даже небольшая выплаченная сумма поможет привлечь финансовое благополучие и достаток в дом.

В народной традиции на Зосиму Пчельника существовал ряд запретов, многие из которых были связаны с пчелами и пасекой. Считалось большим грехом причинять вред ульям или насекомым — верили, что после этого пчелы могут покинуть хозяйство или погибнуть.

Особо строго относились и к обращению с медом: его не продавали и не дарили, чтобы не лишиться достатка в будущем. Также в этот день не давали деньги в долг, чтобы избежать финансовых потерь.

В этот день особое внимание уделяли поведению пчел — по нему предсказывали погоду на ближайшее время. Если с утра пчелы активно летают и собирают мед — день будет теплым и солнечным. Насекомые вялые или не покидают ульи — ожидается похолодание или дождь. Пчелы летят к ульям — к дождю, если сидят на стенках ульев — к сильной жаре. Цветы в полдень закрывают бутоны — скоро начнется дождь.

Самой доброй приметой дня считается радуга — ее появление обещало спокойную, ясную и устойчивую погоду на ближайшие дни.

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