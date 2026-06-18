Небо могут открыть быстрее, чем ожидалось: в Украине назвали аэропорты, готовые принимать рейсы

Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, несколько украинских аэропортов фактически готовы к оперативному возобновлению работы сразу же после принятия решения об открытии воздушного пространства. Об этом говорится в ответе Государственной авиационной службы Украины на официальный запрос интернет-портала "Комментарии".

Аэропорт. Фото: из открытых источников

В Госавиаслужбе отметили, что из-за боевых действий часть гражданских аэродромов получила существенные повреждения, что может повлиять на сроки их возвращения к полноценной эксплуатации. В то же время, крупнейшие воздушные ворота страны сохранили свою инфраструктуру и кадровый потенциал.

В частности, аэропорты "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого находятся в надлежащем техническом состоянии. Там поддерживается квалификация персонала, техническое обслуживание оборудования и авиационной техники. В Госавиаслужбе отмечают, что это позволит возобновить операционную деятельность в максимально сжатые сроки после открытия неба.

Особое внимание уделяется безопасности. Операторы аэропортов уже разработали специальные планы работы в условиях повышенных рисков. Они предусматривают алгоритмы действий во время чрезвычайных ситуаций, в частности, в случае ракетных атак или ударов беспилотников по аэродромной инфраструктуре.

Кроме того, в течение 2024-2026 годов Госавиаслужба провела серию проверок крупнейших аэропортов страны. Инспектирование прошли "Борисполь", "Львов", "Одесса", "Черновцы" и аэропорт "Киев" (Жуляны). По результатам проверок были подготовлены рекомендации по организационным и техническим мерам, необходимым для быстрого возобновления полетов.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что окончательное решение будет зависеть от ситуации безопасности. После отмены или прекращения военного положения, а также в случае принятия решения об открытии воздушного пространства будет проведена дополнительная оценка фактического состояния аэропортов и определены объемы восстановительных работ.

Таким образом, украинская авиационная отрасль уже сейчас готовится к возвращению гражданских рейсов. Главным вопросом остается не техническая готовность аэропортов, а гарантии безопасности пассажиров и авиакомпаний.

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