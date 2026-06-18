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Небо можуть відкрити швидше, ніж очікували: в Україні назвали аеропорти, готові приймати рейси

Попри війну та загрозу ракетних ударів, ключові повітряні гавані вже підтримують інфраструктуру в робочому стані та готуються до відновлення польотів

18 червня 2026, 22:32
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Кравцев Сергей

Попри четвертий рік повномасштабної війни, кілька українських аеропортів фактично готові до оперативного відновлення роботи одразу після ухвалення рішення про відкриття повітряного простору. Про це йдеться у відповіді Державної авіаційної служби України на офіційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Небо можуть відкрити швидше, ніж очікували: в Україні назвали аеропорти, готові приймати рейси

Аеропорт. Фото: з відкритих джерел

У Державіаслужбі зазначили, що через бойові дії частина цивільних аеродромів зазнала суттєвих пошкоджень, що може вплинути на строки їхнього повернення до повноцінної експлуатації. Водночас найбільші повітряні ворота країни зберегли свою інфраструктуру та кадровий потенціал.

Зокрема, аеропорти "Бориспіль" та "Львів" імені Данила Галицького наразі перебувають у належному технічному стані. Там підтримується кваліфікація персоналу, здійснюється технічне обслуговування обладнання та авіаційної техніки. У Державіаслужбі наголошують, що це дозволить відновити операційну діяльність у максимально стислі терміни після відкриття неба.

Особливу увагу приділяють безпеці. Оператори аеропортів уже розробили спеціальні плани роботи в умовах підвищених ризиків. Вони передбачають алгоритми дій під час надзвичайних ситуацій, зокрема у випадку ракетних атак або ударів безпілотників по аеродромній інфраструктурі.

Крім того, протягом 2024-2026 років Державіаслужба провела серію перевірок найбільших аеропортів країни. Інспектування пройшли "Бориспіль", "Львів", "Одеса", "Чернівці" та аеропорт "Київ" (Жуляни). За результатами перевірок були підготовлені рекомендації щодо організаційних і технічних заходів, необхідних для швидкого відновлення польотів.

Водночас у відомстві підкреслюють, що остаточне рішення залежатиме від безпекової ситуації. Після скасування або припинення воєнного стану, а також у разі ухвалення рішення про відкриття повітряного простору, буде проведено додаткову оцінку фактичного стану аеропортів і визначено обсяги відновлювальних робіт.

Таким чином, українська авіаційна галузь уже зараз готується до повернення цивільних рейсів. Головним питанням залишається не технічна готовність аеропортів, а гарантії безпеки для пасажирів та авіакомпаній.

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Небо можуть відкрити швидше, ніж очікували: в Україні назвали аеропорти, готові приймати рейси - фото 2

Небо можуть відкрити швидше, ніж очікували: в Україні назвали аеропорти, готові приймати рейси - фото 2




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