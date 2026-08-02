Церковне свято 2 серпня: три суворі заборони цього дня

2 серпня за церковним календарем православні віряни вшановують перенесення мощей святого першомученика Стефана — одного з перших дияконів Єрусалимської Церкви та першого християнського мученика. З цією датою пов'язують низку народних традицій і заборон, яких варто дотримуватися.

Церковне свято 2 серпня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 2 серпня

Святий архидиякон Стефан увійшов в історію як перший християнський мученик, який віддав життя за віру в Ісуса Христа приблизно у 34–36 роках. За палку проповідь фарисеї забили його камінням за стінами Єрусалима. Попри жорстокість убвць, перед смертю святий молився про їхнє прощення.

Тіло Стефана таємно поховали християни у селищі Кафаргамала. Лише через чотири століття, у 415 році, його гробницю чудесним чином віднайшли після видіння місцевому пресвітеру. Мощі з великими почестями перенесли спочатку до Єрусалима, а згодом до Константинополя, де звели величний храм на його честь. На згадку про ці урочисті події та збереження святині Церква встановила окремий день вшанування.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції 2 серпня вважається днем, коли особливо важливо уникати конфліктів і проявляти милосердя. Існує кілька поширених заборон. Зокрема, сьогодні не можна:

- ображати або кривдити тварин

- давати в борг продукти

- сваритися, лихословити чи провокувати конфлікти

Вважається, що такі вчинки можуть принести негаразди та порушити домашній спокій.

Іменини 2 серпня

2 серпня відзначають іменини Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас і Федір.

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