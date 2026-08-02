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Церковный праздник 2 августа: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник отмечают 2 августа, кого чествуют православные и кто празднует именины.

2 августа 2026, 07:05
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Slava Kot

2 августа по церковному календарю православные верующие чтят перенесение мощей святого первомученика Стефана — одного из первых дьяконов Иерусалимской Церкви и первого христианского мученика. С этой датой связывают ряд народных традиций и запретов, которых следует соблюдать.

Церковный праздник 2 августа: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 2 августа. Фото из открытых источников

Церковный праздник 2 августа

Святой архидиакон Стефан вошел в историю как первый христианский мученик, отдавший жизнь за веру в Иисуса Христа примерно в 34–36 годах. За горячую проповедь фарисеи забили его камнями за стенами Иерусалима. Несмотря на жестокость убийц, перед смертью святой молился об их прощении.

Тело Стефана тайно похоронили христиане в селении Кафаргамала. Лишь через четыре столетия, в 415 году, его гробницу чудесным образом обнаружили после видения местному пресвитеру. Мощи с большими почестями перенесли сначала в Иерусалим, а затем в Константинополь, где возвели величественный храм в его честь. В память об этих торжествах и сохранении святыни Церковь установила отдельный день чествования.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции 2 августа считается днем, когда особенно важно избегать конфликтов и проявлять милосердие. Существует несколько распространенных запретов. В частности, сегодня нельзя:

  • — обижать или обижать животных
  • — давать взаймы продукты
  • — ссориться, злословить или провоцировать конфликты

Считается, что такие поступки могут принести проблемы и нарушить домашнее спокойствие.

Именины 2 августа

2 августа отмечают именины Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас и Федор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год.



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