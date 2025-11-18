Церковне свято 18 листопада: який звичай дня допомагає "притягнути" гроші

18 листопада за новим церковним календарем в Україні шанують мучеників Платона і Романа, які загинули за християнську віру, і звертаються до святих за заступництвом.

Прикмети 18 листопада. Фото: з відкритих джерел

Святих Платона та Романа шанують як охоронців сімейного вогнища, тому до них звертаються з проханнями про мир у домі та про допомогу у вихованні дітей. Також вважається, що святі допомагають благополучно пережити зиму, зберегти запаси та отримати щедрий урожай наступного року.

У народі свято прозвали Платон та Роман, він сприятливий для спокійних домашніх справ, рукоділля, прання, виробів. З Платоном і Романом пов'язаний і особливий грошовий обряд — щоб залучити багатство, потрібно взяти велику монету, затиснути в руці і сказати: "Платон і Роман, насипте мені повну кишеню грошей". Монету потрібно носити із собою весь рік і не витрачати.

У церковне свято 18 листопада, як і будь-якого іншого дня, Церква не схвалює гніву, зневіри, гріховних вчинків та відмови у допомозі. Триває Різдвяний піст, тим віруючим, хто дотримується його, заборонено їсти скоромну їжу, але сьогодні можна вживати страви з олією та рибу.

За народними уявленнями, на Платона та Романа є низка суворих заборон. Оскільки триває піст, то насамперед не можна веселитися, голосно співати та танцювати.

Також не слід: вирушати в далеку колію — поїздка може бути невдалою; відмовляти в милостині — інакше будинок залишить фінансовий успіх; пропускати церковну службу – вірять, що якщо сьогодні не піти у храм і не поставити свічку, то можна залишитись без засобів для існування.

День потребує спокою та стриманості.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода спостерігається — у цей день погода буде погодною. Якщо випав сніг – і зима буде сніжною. Іній на деревах – почнеться відлига. Вітер із півночі — до похолодання. Тепло вранці — на початку зими теж будуть відлиги. Ворони чи галки гуляють дорогою — до потепління. Муха чи комар у будинку – до тепла навіть у найсильніший мороз.

У народі кажуть: "Платон та Роман кажуть зиму нам", тому за погодою дня судять про зиму.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 17 листопада: чому сьогодні не радять вирушати у далеку дорогу.



