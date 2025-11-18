Церковный праздник 18 ноября: какой обычай дня помогает "притянуть" деньги

18 ноября по новому церковному календарю в Украине почитают мучеников Платона и Романа, погибших за христианскую веру, и обращаются к святым за заступничеством.

Приметы 18 ноября. Фото: из открытых источников

Святых Платона и Романа почитают как хранителей семейного очага, поэтому к ним обращаются с просьбами о мире в доме и о помощи в воспитании детей. Также считается, что святые помогают благополучно пережить зиму, сохранить запасы и получить щедрый урожай в следующем году.

В народе праздник прозвали Платон и Роман, он благоприятен для спокойных домашних дел, рукоделия, стирки, поделок. С Платоном и Романом связан и особый денежный обряд — чтобы привлечь богатство, нужно взять крупную монету, зажать в руке и сказать: "Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман". Монету нужно носить с собой весь год и не тратить.

В церковный праздник 18 ноября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет гнев, уныние, греховных поступков и отказа в помощи. Продолжается Рождественский пост, тем верующим, кто придерживается его, запрещено есть скоромную пищу, но сегодня можно употреблять блюда с маслом и рыбу.

По народным представлениям, на Платона и Романа есть ряд строгих запретов. Так как длится пост, то прежде всего нельзя веселиться, громко петь и плясать.

Также не следует: отправляться в дальний путь — поездка может быть неудачной; отказывать в милостыне — иначе дом покинет финансовая удача; пропускать церковную службу — верят, что если сегодня не пойти в храм и не поставить свечу, то можно остаться без средств к существованию.

День требует спокойствия и сдержанности.

Платона и Романа также называют Зимоуказателями и в этот день внимательно наблюдают за погодой и природой. Если выпал снег — и зима будет снежная. Иней на деревьях — начнется оттепель. Ветер с севера — к похолоданию. Тепло с утра — в начале зимы тоже будут оттепели. Вороны или галки гуляют по дороге — к потеплению. Муха или комар в доме — к теплу даже в самый сильный мороз.

В народе говорят: "Платон да Роман кажут зиму нам", поэтому по погоде судят о зиме.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 17 ноября: почему сегодня не советуют отправляться в дальнюю дорогу.



