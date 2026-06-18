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Церковне свято 18 червня: які традиції цього дня за жодних умов не можна порушувати

У народній традиції православне свято цього дня відоме як Леонтіїв день

18 червня 2026, 06:30
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Клименко Елена

18 червня за новим календарем Православної церкви України вшановують пам’ять ранньохристиянських мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. У церковній традиції цей день має особливе значення, адже пов’язаний із прикладами віри, мужності та відданості християнським переконанням.

Церковне свято 18 червня: які традиції цього дня за жодних умов не можна порушувати

Церковне свято 18 червня. Фото: з відкритих джерел

Згідно з переказами, всі троє жили в I столітті та служили в лавах римського війська. Леонтій відкрито сповідував християнство та активно поширював віру серед язичників. Коли про це стало відомо владі, правитель наказав заарештувати його. Виконання наказу доручили Іпатію та Феодулу. Однак під час дороги до місця затримання сталася подія, що змінила їхні переконання: один із вартових тяжко захворів, але після молитви Леонтія отримав зцілення. Це диво справило сильне враження на Іпатія та Феодула, і вони прийняли християнство.

Попри новонабуту віру, обидва відмовилися зректися її, за що разом із Леонтієм були страчені за наказом правителя. У християнській традиції ці святі вважаються символами духовної стійкості та вірності переконанням, а також покровителями воїнів і захисників. 

У народній культурі цей день відомий як Леонтіїв день і асоціюється з розквітом літа. Вважалося, що середина червня — період, коли природа набирає найбільшої сили, а людина має зберігати внутрішній спокій і гармонію. Тому цього дня уникали конфліктів, намагалися працювати зосереджено та не вступати в суперечки.

Особливе значення надавали ранковій росі: її вважали цілющою та такою, що приносить здоров’я й красу. Люди вмивалися росою, а також збирали лікарські трави, які використовували в побуті та лікуванні.

Церква цього дня закликає до стриманості, доброзичливості та милосердя, радить уникати сварок, заздрості, образ і марнославства. У народі також застерігали від скарг на долю, надмірного вживання алкоголю, порожніх обіцянок і будь-яких конфліктних ситуацій, вважаючи, що це може принести негаразди.

"Коментарі" вже писали, що 17 червня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Ці брати стали символом непохитної віри та мужності, адже відмовилися зректися християнства навіть перед загрозою смерті.  



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