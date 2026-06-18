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Церковный праздник 18 июня: какие традиции этого дня ни при каких условиях нельзя нарушать

В народной традиции православный праздник известен как Леонтьев день

18 июня 2026, 06:30
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Клименко Елена

18 июня по новому календарю Православной церкви Украины чтят память раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В церковной традиции этот день имеет особенное значение, ведь связан с примерами веры, мужества и преданности христианским убеждениям.

Церковный праздник 18 июня: какие традиции этого дня ни при каких условиях нельзя нарушать

Церковный праздник 18 июня. Фото: из открытых источников

Согласно преданию, все трое жили в I веке и служили в рядах римского войска. Леонтий открыто исповедовал христианство и активно распространял веру среди язычников. Когда об этом стало известно властям, правитель отдал приказ арестовать его. Исполнение приказа было поручено Ипатию и Феодулу. Однако на дороге к месту задержания произошло событие, изменившее их убеждения: один из стражей тяжело заболел, но после молитвы Леонтия получил исцеление. Это чудо произвело сильное впечатление на Ипатия и Феодула, и они приняли христианство.

Несмотря на вновь обретенную веру, оба отказались отречься от нее, за что вместе с Леонтием были казнены по приказу правителя. В христианской традиции эти святые считаются символами духовной стойкости и верности убеждениям, а также покровителями воинов и защитников.  

В народной культуре этот день известен как Леонтиев день и ассоциируется с расцветом лета. Считалось, что середина июня — период, когда природа набирает наибольшую силу, а человек должен сохранять внутреннее спокойствие и гармонию. Поэтому в этот день избегали конфликтов, пытались работать сосредоточенно и не вступать в споры.

Особое значение придавали утренней росе: ее считали целебной и приносящей здоровье и красоту. Люди умывались росой, а также собирали лекарственные травы, которые использовали в быту и лечении.

Церковь в этот день призывает к сдержанности, доброжелательности и милосердию, советует избегать ссор, зависти, обиды и тщеславия. В народе также предостерегали от жалоб на судьбу, чрезмерного употребления алкоголя, пустых обещаний и каких-либо конфликтных ситуаций, считая, что это может принести неурядицы.

"Комментарии" уже писали, что 17 июня православные христиане чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Эти братья стали символом непоколебимой веры и мужества, ведь отказались отречься от христианства даже перед угрозой смерти.



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