Церковне свято 17 червня: які існують суворі заборони цього дня

17 червня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Ці брати стали символом непохитної віри та мужності, адже відмовилися зректися християнства навіть перед загрозою смерті. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 17 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 17 червня

За церковним переказом, святі Мануїл, Савел та Ісмаїл жили у 4 столітті в Персії та походили зі знатної родини. Їхня мати була християнкою і виховала синів у вірі. Подорослішавши, брати вступили на державну службу та були відправлені як посли до Римської імперії.

Під час перебування в Римі імператор Юліан Відступник запросив їх на язичницьке свято з жертвопринесеннями. Мануїл, Савел і Ісмаїл відмовилися брати участь у ритуалах та відкрито заявили про свою віру в Христа. За це їх заарештували, піддали тортурам і стратили.

У православній традиції цей день нагадує про силу переконань, вірність своїм принципам та братерську єдність. Віряни моляться святим мученикам про духовну стійкість, захист від негараздів і мир у родині.

Що не можна робити сьогодні

У народних традиціях із днем Мануїла, Савела та Ісмаїла пов’язують кілька важливих заборон.

- Не можна давати гроші в борг, щоб не накликати фінансові втрати та нестачу коштів

- Не варто сваритися з близькими людьми чи членами родини, адже конфлікти можуть затягнутися надовго

- Не можна давати необдумані обіцянки або поширювати плітки, оскільки це вважається поганою прикметою

Хто святкує іменини 17 червня

За церковним календарем день ангела відзначають Соломон, Савелій, Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита та Пелагея.

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