Церковный праздник 17 июня: какие существуют строгие запреты в этот день

17 июня православные христиане чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Эти братья стали символом непоколебимой веры и мужества, ведь отказались отречься от христианства даже перед угрозой смерти. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 17 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 17 июня

По церковному преданию святые Мануил, Савел и Исмаил жили в 4 веке в Персии и происходили из знатной семьи. Мать их была христианкой и воспитала сыновей в вере. Повзрослев, братья вступили на государственную службу и были отправлены в качестве послов в Римскую империю.

Во время пребывания в Риме император Юлиан Отступник пригласил их на языческий праздник с жертвоприношениями. Мануил, Савел и Исмаил отказались участвовать в ритуалах и открыто заявили о своей вере во Христа. За это их арестовали, подвергли пыткам и казнили.

В православной традиции этот день напоминает силу убеждений, верность своим принципам и братское единство. Верующие молятся святым мученикам о духовной стойкости, защите от невзгод и мира в семье.

Что нельзя делать сегодня

В народных традициях с днем Мануила, Савела и Исмаила связывают несколько важных запретов.

— Нельзя давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые потери и нехватку средств

— Не стоит ссориться с близкими людьми или членами семьи, ведь конфликты могут затянуться надолго

— Нельзя давать необдуманные обещания или распространять сплетни, поскольку это считается плохой приметой

Кто празднует именины 17 июня

По церковному календарю день ангела отмечают Соломон, Савелий, Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита и Пелагея.

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