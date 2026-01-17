Церковне свято 17 січня: що потрібно зробити сьогодні, щоб захистити свій будинок

17 січня в Україні за новим церковним календарем згадують преподобного Антонія Великого, одного з найбільш шанованих християнських подвижників.

До преподобного Антонія Великого віруючі звертаються з молитвами як до клопотання за нас перед Богом. У святого просять захистити від хвороб, допомогти у життєвих труднощах, миру у сім'ї.

У народному календарі день відомий як Антонов, а також Антон-перезимник (тобто зима перевалила за половину). Його присвячують господарським та повсякденним справам – можна робити прибирання, прати, наводити лад у господарських спорудах та сараях. У минулі часи у цей день вшановується пам'ять святого мученика. Пригощаючи випічкою домашніх та сусідів, вірили, що вони принесуть здоров'я та добробут.

З Антоном-перезимником пов'язані обряди для захисту будинку: наприклад, вважається, що якщо піти на перехрестя, а потім повернутися додому незвичним шляхом, то можна задурити голову нечисті, і вона не потрапить до будинку. Щоб у будинку водилися гроші, цього дня потрібно обов'язково покласти до гаманця кілька купюр чи монет.

У церковне свято сьогодні, як і в інший день, церква закликає уникати сварок, злості, ненависті, заздрощів, жадібності та лінощів. Не слід пліткувати, відмовляти у допомозі ближнім.

За народними віруваннями, сьогодні слід особливо уважно поставитися до своїх слів — вважається, що сказане має особливу силу і може обернутися проти самої людини.

Також у цей день не слід: розповідати про свої плани та наміри – вони можуть не справдитися; хвалитися успіхами — успіх залишить; лінуватися та відкладати справи; займатися рукоділлям — можна "зав'язати" або "зашити" дорогу грошам та благополуччю.

Також існує цікаве повір'я, що у цей день не можна сильно шуміти веселитися — мовляв, зима "зрозуміє, що їй раді", і тоді затримаються морози.

У народі говорили, що теплу на Антона вірити не можна, бо Антон хитрий з усіх боків: якщо день видався морозним, то попереду зима ще покаже свою силу, зате літо буде спекотним.

