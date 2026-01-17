Церковный праздник 17 января: что нужно сделать сегодня, чтобы защитить свой дом

17 января в Украине по новому церковному календарю вспоминают преподобного Антония Великого, одного из наиболее почитаемых христианских подвижников.

Приметы 17 января. Фото: из открытых источников

К преподобному Антонию Великому верующие обращаются с молитвами как к ходатаю за нас перед Богом. У святого просят защитить от болезней, помочь в житейских трудностях, мира в семье.

В народном календаре день известен как Антонов, а также Антон-перезимник (то есть, зима перевалила за половину). Его посвящают хозяйственным и повседневным делам — можно делать уборку, стирать, наводить порядок в хозяйственных постройках и сараях. В старину хозяйки в этот день пекли колобки — круглые булки из толокна и пшеничной муки. Угощая выпечкой домашних и соседей, верили, что они принесет здоровье и благополучие.

С Антоном-перезимником связаны обряды для защиты дома: например, считается, что если пойти на перекресток, а затем вернуться домой по непривычному пути, то можно задурить голову нечисти, и она не попадет в дом. Чтобы в доме водились деньги, в этот день нужно обязательно положить в кошелек несколько купюр или монет.

В церковный праздник сегодня, как и в другой день, церковь призывает избегать ссор, злости, ненависти, зависти, жадности и лени. Не следует сплетничать, отказывать в помощи ближним.

По народным верованиям, сегодня следует особо внимательно отнестись к своим словам — считается, что сказанное обладает особой силой и может обернуться против самого человека.

Также в этот день не следует: рассказывать о своих планах и намерениях – они могут не сбыться; хвастаться успехами — удача покинет; лениться и откладывать дела; заниматься рукоделием — можно "завязать" или "зашить" дорогу деньгам и благополучию.

Также существует интересное поверье, что в этот день нельзя сильно шуметь веселиться — мол, зима "поймет, что ей рады", и тогда морозы задержатся.

В народе говорили, что теплу на Антона верить нельзя, так как Антон хитер со всех сторон: если день выдался морозным, значит впереди зима еще покажет свою силу, зато лето будет жарким.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 16 января: обычаи дня и главные запреты.



