Церковне свято 16 червня: три суворі заборони цього дня

16 червня за новоюліанським календарем Православної церкви України віряни вшановують пам’ять святителя Тихона Амафунтського, одного з найшанованіших святих раннього християнства, якому приписують численні чудеса та допомогу нужденним. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 16 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 16 червня

Святий Тихон жив у 4-5 століттях на острові Кіпр. Згідно з церковними переказами, ще в юності він вирізнявся милосердям і глибокою вірою. Одна з найвідоміших легенд розповідає, як хлопець роздав бідним увесь хліб, який мав продати на ринку за дорученням батька. Попри це, сімейна комора дивовижним чином виявилася наповненою запасами.

У дорослому віці Тихон присвятив себе служінню церкві. Після смерті місцевого архієрея його обрали єпископом міста Амафунт. Святитель прославився турботою про бідних, допомогою хворим і підтримкою тих, хто опинився в скрутному становищі. Його дім завжди був відкритий для людей, які потребували поради чи прихистку.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції день пам’яті святителя Тихона пов’язували зі спокоєм та завершенням розпочатих справ. Саме тому наші предки радили уникати деяких важливих починань. Зокрема, цього дня не можна:

- працювати на городі або виконувати важкі польові роботи

- починати нові масштабні проєкти чи важливі справи

- планувати весілля, заручини або сватання

Вважалося, що день краще присвятити молитві, родині та добрим справам.

Хто святкує іменини 16 червня

День ангела сьогодні відзначають Афанасій, Денис, Дмитро, Михайло, Павло, Петро, Тихон та Юліан.

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