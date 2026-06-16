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Церковный праздник 16 июня: три суровых запрета в этот день

16 июня православные верующие чествуют святителя Тихона Амафунтского. Что не рекомендуется делать и кто празднует именины.

16 июня 2026, 07:05
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Slava Kot

16 июня по новоюлианскому календарю Православной церкви Украины верующие чтят память святителя Тихона Амафунтского, одного из самых почитаемых святых раннего христианства, которому приписывают многочисленные чудеса и помощь нуждающимся. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 16 июня: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 16 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 16 июня

Святой Тихон жил в 4-5 веках на острове Кипр. Согласно церковным преданиям, еще в юности он отличался милосердием и глубокой верой. Одна из самых известных легенд рассказывает, как парень раздал бедным весь хлеб, который должен был продать на рынке по доверенности отца. Несмотря на это, семейный амбар удивительным образом оказался наполненным запасами.

Во взрослом возрасте Тихон посвятил себя служению церкви. После смерти местного архиерея был избран епископом города Амафунт. Святитель прославился заботой о бедных, помощью больным и поддержкой оказавшихся в затруднительном положении. Его дом всегда был открыт для людей, нуждающихся в совете или убежище.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции день памяти святителя Тихона связывали со спокойствием и завершением начатых дел. Поэтому наши предки советовали избегать некоторых важных начинаний. В частности, в этот день нельзя:

  • — работать на огороде или выполнять тяжелые полевые работы
  • — начинать новые масштабные проекты или важные дела
  • — планировать свадьбу, помолвку или сватовство

Считалось, что день лучше посвятить молитве, семье и добрым делам.

Кто празднует именины 16 июня

День ангела сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Михаил, Павел, Петр, Тихон и Юлиан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект создал собственную религию.

Также "Комментарии" писали, что за время войны в Украине стало меньше православных.



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