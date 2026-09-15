Церковне свято 15 вересня: сувора заборона цього дня

15 вересня за новим церковним календарем Церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готфського – воїна, який прийняв мученицьку смерть за відкрите сповідання християнської віри серед свого народу.

Прикмети 15 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі це свято називають Микита Гусятник. З цього дня починають забивати домашніх гусей, а головною стравою святкового столу стає запечений гусак — щоб рік був вдалим і в родині не було нужди.

За народними повір'ями, на Микиту Гусятника не варто забиратися в будинку, виносити речі на вулицю або позичати щось сусідам — вважається, що це може обернутися збитками. Не радять і смітити грошима, а тим більше піднімати з землі чужі монети – вірять, що це обіцяє бідність та злидні.

Не варто хвалитися успіхами, багатством або красою — хвастощі відлякують удачу і можуть обернутися втратою всього, чим пишаєшся. Сьогодні також уникають суперечок та розбіжностей — вірять, що конфлікт, розпочатий цього дня, може призвести до біди.

Весілля на Микиту Гусятника не грають – вважається, що такий союз виявиться недовговічним, — а от познайомити батьків нареченого та нареченої у цей день, навпаки, гарна прикмета.

Вважається, що у цей день особливо важливо робити добрі справи — навіть найпростіші: подають милостиню, допомагають ближнім, годують бездомних птахів та тварин. День добре підходить для нових починань.

Прикмети дня нагадують, якими будуть зима, весна і навіть літо. Якщо ясна погода сьогодні, завтра буде вітряно. Сухий та теплий день – до холодної та сніжної зими. Дощ пішов – до пізньої та сирої весни. Холодний вітер дме – до теплого літа. Багато мурашників – зима буде суворою. Гуси летять високо – взимку можливі повені, а сама зима буде сніговою, весна – повноводною.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде теплою.

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