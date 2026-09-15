Церковный праздник 15 сентября: строгий запрет этого дня

15 сентября по новому церковному календарю Церковь чтит память святого великомученика Никиты Готфского – воина, принявшего мученическую смерть за открытое исповедание христианской веры среди своего народа.

Приметы 15 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Никита Гусятник. С этого дня начинают забивать домашних гусей, а главным блюдом праздничного стола становится запеченный гусь — чтобы год был удачным и в семье не было нужды.

По народным поверьям, на Никиту Гусятника не стоит убираться в доме, выносить вещи на улицу или одалживать что-либо соседям — считается, что это может обернуться убытками. Не советуют и сорить деньгами, а тем более поднимать с земли чужие монеты — верят, что это сулит бедность и нищету.

Не стоит хвалиться успехами, богатством или красотой — хвастовство отпугивает удачу и может обернуться потерей всего, чем гордишься. Сегодня также избегают споров и разногласий — верят, что конфликт, начатый в этот день, может привести к беде.

Свадьбы на Никиту Гусятника не играют – считается, что такой союз окажется недолговечным, — а вот познакомить родителей жениха и невесты в этот день, наоборот, хорошая примета.

Считается, что в этот день особенно важно совершать добрые дела — даже самые простые: подают милостыню, помогают ближним, кормят бездомных птиц и животных. День хорошо подходит для новых начинаний.

Приметы дня подсказывают, какими будут зима, весна и даже лето. Если ясная погода сегодня – завтра будет ветрено. Сухой и теплый день – к холодной и снежной зиме. Дождь пошел – к поздней и сырой весне. Холодный ветер дует – к теплому лету. Много муравейников – зима будет суровой. Гуси летят высоко – зимой возможны наводнения, а сама зима будет снежной, весна — полноводной.

Наблюдают в этот день и за повадками гусей: если птицы, стоя у воды, поджимают одну лапку — к скорым заморозкам, а если плещутся в воде — к теплу.

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