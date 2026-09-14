Церковный праздник 14 сентября: что делают на Воздвижение, чтобы защитить дом

14 сентября православные, живущие по новому церковному календарю, празднуют Воздвижение Креста Господня – один из двенадцати главных праздников года. Он был установлен в память об обретении святой Еленой Животворящего Креста, на котором распяли Христа. В этот же день Церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста – одного из самых почитаемых учителей церкви.

Приметы 14 сентября. Фото: из открытых источников

В праздник Воздвижения Креста Господня принято молиться о здоровье, благополучии и счастье в семье, а также посещать праздничное богослужение в храме.

В народе праздник Воздвижения называют просто Воздвижение, а также Сдвиженье, Третьи осенины. Название "Сдвиженье" связывают с окончанием бабьего лета: все словно "сдвигается" к подготовке зимы.

Сегодня, по традиции, дом окропляют освященной водой, а над входом рисуют крест – мелом, углем или сажей — чтобы защитить жилище. На стол сегодня подают только постные блюда — Воздвижение отмечено строгим постом, поэтому мясо, рыбу, молочные продукты и яйца не едят, даже если праздник выпадает на воскресенье. Считается, что тому, кто постится в этот день, прощается семь грехов.

Народные приметы советуют сегодня не начинать новых дел и не планировать важные проекты — считается, что задуманное обречено на неудачу. Не стоит и давать деньги в долг – по поверью, в большие праздники нельзя одалживать из дома вообще ничего, ведь вместе с вещами уходит и благополучие, да и сам долг рискуют не вернуть.

Тяжелую физическую работу сегодня откладывают = не убирают, не стирают, не занимаются ремонтом. В лес идти тоже не советуют: считается, что там в это время особенно "хозяйничает" нечисть, хотя у примет есть и вполне рациональное объяснение – именно в это время змеи агрессивно ищут места для зимовки, а медведи готовятся залечь в берлогу.

Приметы дня подсказывают, какими будут зима и весна. Если птицы уже улетели в теплые края — к трескучим морозам зимой. Утренние заморозки 14 сентября — верный знак ранней зимы. Резкое похолодание после теплой погоды — к ранней весне. Северный ветер дует в этот день — следующее лето будет теплым. Западный ветер держится несколько дней — погода испортится. Тепло сохраняется на Воздвижение — продержится вплоть до Покрова.

Есть и добрая примета: если увидеть в этот день отлетающих птиц и загадать желание, оно непременно сбудется.

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