Церковне свято 14 вересня: що роблять на Воздвиження, щоб захистити будинок

14 вересня православні, які живуть за новим церковним календарем, святкують Воздвиження Хреста Господнього – одне з дванадцяти головних свят року. Він був встановлений на згадку про здобуття святої Оленою Животворчого Хреста, на якому розіп'яли Христа. Цього ж дня Церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста – одного з найшанованіших вчителів церкви.

Прикмети 14 вересня. Фото: з відкритих джерел

У свято Воздвиження Хреста Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в сім'ї, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі.

У народі свято Воздвиження називають просто Воздвиження, а також Сдвиженьє, Треті осінини. Назву "Сдвиженьє" пов'язують із закінченням бабиного літа: все ніби "зсувається" до підготовки до зими.

Сьогодні, за традицією, будинок окроплюють освяченою водою, а над входом малюють хрест – крейдою, вугіллям чи сажею – щоб захистити житло. На стіл сьогодні подають лише пісні страви – Воздвиження відзначено суворим постом, тож м'ясо, рибу, молочні продукти та яйця не їдять, навіть якщо свято випадає на неділю. Вважається, що тому, хто постить цього дня, прощається сім гріхів.

Народні прикмети радять сьогодні не розпочинати нових справ і не планувати важливих проектів — вважається, що задумане приречене на невдачу. Не варто й давати гроші у борг – за повір'ям, у великі свята не можна позичати з дому взагалі нічого, адже разом із речами йде й добробут, та й сам борг ризикують не повернути.

Тяжку фізичну роботу сьогодні відкладають = не прибирають, не стирають, не займаються ремонтом. У ліс йти теж не радять: вважається, що там у цей час особливо "господарює" погань, хоча у прикмет є і цілком раціональне пояснення — саме в цей час змії агресивно шукають місця для зимівлі, а ведмеді готуються залягти в барліг.

Прикмети дня підказують, якими будуть зима та весна. Якщо птахи вже полетіли в теплі краї – до тріскучих морозів узимку. Ранкові заморозки 14 вересня – вірний знак ранньої зими. Різке похолодання після теплої погоди – до ранньої весни. Північний вітер дме цього дня — наступного літа буде теплим. Західний вітер тримається кілька днів – погода зіпсується. Тепло зберігається на Воздвиженні – протримається аж до Покрови.

Є й добра прикмета: якщо у цей день відлітають птахи і загадати бажання, воно неодмінно здійсниться.

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