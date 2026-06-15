Церковне свято 15 червня: три суворі заборони цього дня

15 червня за новоюліанським церковним календарем православні християни вшановують пам’ять святителя Михайла — першого митрополита Київського, який відіграв важливу роль у поширенні християнства на землях Київської Русі. Цей день пов’язаний не лише з церковною історією, а й з народними традиціями та прикметами, яких дотримуються багато українців.

Церковне свято 15 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 15 червня

За переказами, святитель Михайло прибув до Києва наприкінці 10 століття після Хрещення Русі князем Володимиром Великим. Саме він став одним із перших духовних наставників новонавернених християн, займався будівництвом храмів, розвитком церковної освіти та зміцненням християнської віри.

Історики вважають, що за його сприяння було започатковано будівництво Десятинної церкви — першого кам’яного храму Київської Русі. Також святитель Михайло стояв біля витоків створення монастиря, який згодом став відомим як Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції цей день пов’язаний із кількома застереженнями:

- не радять проявляти скупість або відмовляти тим, хто просить допомоги. Вважається, що щедрість цього дня сприяє добробуту, тоді як жадібність може обернутися фінансовими труднощами.

- існує повір’я, що 15 червня небажано купатися у відкритих водоймах або вирушати до лісу наодинці.

- уникати сварок, образ і сліз. Наші предки вірили, що негативні емоції цього дня можуть притягнути неприємності та конфлікти.

Хто святкує іменини

15 червня День ангела відзначають власники імен Михайла, Федір, Григорій та Семен.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа.