Церковный праздник 15 июня: три суровых запрета в этот день

15 июня по новому лианскому церковному календарю православные христиане чтят память святителя Михаила – первого митрополита Киевского, сыгравшего важную роль в распространении христианства на землях Киевской Руси. Этот день связан не только с церковной историей, но и народными традициями и приметами, которых придерживаются многие украинцы.

Церковный праздник 15 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 15 июня

По преданию, святитель Михаил прибыл в Киев в конце 10 века после Крещения Руси князем Владимиром Великим. Именно он стал одним из первых духовных наставников новообращенных христиан, занимался строительством храмов, развитием церковного просвещения и укреплением христианской веры.

Историки считают, что при его содействии было начато строительство Десятинной церкви – первого каменного храма Киевской Руси. Также святитель Михаил стоял у истоков создания монастыря, который впоследствии стал известен как Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции этот день связан с несколькими оговорками:

— не советуют проявлять скупость или отказывать просящим помощи. Считается, что щедрость в этот день способствует благосостоянию, в то время как алчность может обернуться финансовыми трудностями.

— существует поверье, что 15 июня нежелательно купаться в открытых водоемах или отправляться в лес наедине.

— избегать ссор, оскорблений и слез. Наши предки верили, что негативные эмоции в этот день могут привлечь неприятности и конфликты.

Кто празднует именины

15 июня День ангела отмечают владельцы имени Михаила, Федор, Григорий и Семен.

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