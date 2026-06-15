Церковный праздник 15 июня: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
15 июня по новому лианскому церковному календарю православные христиане чтят память святителя Михаила – первого митрополита Киевского, сыгравшего важную роль в распространении христианства на землях Киевской Руси. Этот день связан не только с церковной историей, но и народными традициями и приметами, которых придерживаются многие украинцы.
Церковный праздник 15 июня. Фото из открытых источников
По преданию, святитель Михаил прибыл в Киев в конце 10 века после Крещения Руси князем Владимиром Великим. Именно он стал одним из первых духовных наставников новообращенных христиан, занимался строительством храмов, развитием церковного просвещения и укреплением христианской веры.
Историки считают, что при его содействии было начато строительство Десятинной церкви – первого каменного храма Киевской Руси. Также святитель Михаил стоял у истоков создания монастыря, который впоследствии стал известен как Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве.
В народной традиции этот день связан с несколькими оговорками:
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