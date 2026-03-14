Церковне свято 14 березня: суворі заборони дня

14 березня за новим церковним календарем православні в Україні згадують благовірного великого князя Київського Ростислава. Крім того, на цю дату припадає батьківська поминальна субота третього тижня Великого посту, коли у храмах моляться за упокій померлих.

Прикмети 14 березня. Фото: з відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до святого Венедикта, пам'ять якого також відбувається сьогодні. У святого просять про допомогу у сімейних справах та про здоров'я близьких.

У народному календарі цей день називають Венедиктовим та присвячують його домашнім тваринам. У старі часи було прийнято піклуватися про коней, корів, вівців і свиней — головних помічників у господарстві. Вважалося, що вони мають особливу силу і можуть допомогти виконати заповітне бажання — для цього господар тихо просив свого вихованця допомогти здійснити задумане.

День сприятливий для позбавлення від шкідливих звичок — пристрасті до алкоголю, куріння та інших слабкостей.

У церковне свято 14 березня не прийнято сваритися, з'ясовувати стосунки, виявляти злість, ображати тварин, брехати, лінуватися, заздрити та відмовляти у допомозі чи милостині.

Триває Великий піст, тому тим, хто його дотримується, рекомендується відмовитися від продуктів тваринного походження. Важливо згадувати померлих з молитвою та добрим словом, і небажано влаштовувати галасливі застілля та згадувати померлих алкоголем – на столі мають бути пісні страви. Також церква не радить залишати продукти на могилах – краще віддати милостиню живим.

У народі в цей день також існує кілька заборон: краще уникати роботи з гострими предметами — не колоти дрова, не точити ножі і взагалі по можливості не брати до рук колючі інструменти, щоб не накликати сварки та неприємності. Не радять розпочинати серйозні розмови та з'ясовувати стосунки – це може призвести до тривалих конфліктів. Не варто обговорювати важливі плани, щоб вони не зірвалися.

За спостереженнями за природою та поведінкою тварин у цей день можна зрозуміти, якою буде погода найближчим часом та влітку: чути грім – літо буде теплим та врожайним; горобці купаються в пилу — чекай тепло; дятел стукає по сухому дереву – теж до потепління; випав туман — літо може бути дощовим; корова погано доїться – до зміни погоди.

Одна з найвідоміших прикмет: якщо 14 березня стоїть мороз, то холод може затриматися ще цілий тиждень.

