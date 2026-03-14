Церковный праздник 14 марта: строгие запреты дня

14 марта по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают благоверного великого князя Киевского Ростислава. Кроме того, на эту дату приходится родительская поминальная суббота третьей недели Великого поста, когда в храмах молятся об упокоении усопших.

Приметы 14 марта.

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Венедикту, память которого также совершается сегодня. У святого просят о помощи в семейных делах и о здоровье близких.

В народном календаре этот день называют Венедиктовым и посвящают его домашним животным. В старые времена было принято заботиться о лошадях, коровах, овцах и свиньях — главных помощниках в хозяйстве. Считалось, что они обладают особой силой и могут помочь исполнить заветное желание — для этого хозяин тихо просил своего питомца помочь осуществить задуманное.

День благоприятен для избавления от вредных привычек — пристрастия к алкоголю, курения и других слабостей.

В церковный праздник 14 марта не принято ругаться, выяснять отношения, проявлять злобу, обижать животных, лгать, лениться, завидовать и отказывать в помощи или милостыне.

Продолжается Великий пост, поэтому тем, кто его соблюдает, рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения. Важно вспоминать умерших с молитвой и добрым словом, и нежелательно устраивать шумные застолья и поминать усопших алкоголем — на столе должны быть постные блюда. Также церковь не советует оставлять продукты на могилах – лучше отдать милостыню живым.

В народе в этот день также существует несколько запретов: лучше избегать работы с острыми предметами — не колоть дрова, не точить ножи и вообще по возможности не брать в руки колюще-режущие инструменты, чтобы не накликать ссоры и неприятности. Не советуют начинать серьезные разговоры и выяснять отношения – это может привести к долгим конфликтам. Не стоит обсуждать вслух важные планы, чтобы они не сорвались.

По наблюдениям за природой и поведением животных в этот день можно понять, какой будет погода в ближайшее время и летом: слышен гром — лето будет теплым и урожайным; воробьи купаются в пыли — жди тепло; дятел стучит по сухому дереву — тоже к потеплению; выпал туман — лето может быть дождливым; корова плохо доится — к перемене погоды.

Одна из самых известных примет: если 14 марта стоит мороз, то холод может задержаться еще на целую неделю.

