Церковный праздник 13 марта: что в этот день приносит здоровье

13 марта по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народной традиции день связывают с наблюдениями за погодой, первыми весенними переменами и особыми приметами.

Приметы 13 марта. Фото: из открытых источников

К святителю Никифору обращаются с молитвами о здоровье, поддержке в делах и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Также святому молятся, если кто-то из близких тяжело болеет.

В народной традиции день называют Никифоров. Считается, что особую силу в эту дату приобретает вода, поэтому нужно искупаться, сходить в баню или хотя бы умыться родниковой водой, чтобы укрепить здоровье.

С водой связаны и домашние обычаи: в этот день советуют вымыть полы в доме — этот ритуал помогает защитить семью от болезней на целый год и уберечь жилье от сглаза. В старину в Никофоров день также ходили на рыбалку.

В церковный праздник верующим советуют избегать ссор и конфликтов, особенно между супругами. Нельзя завидовать, желать зла и отказывать в помощи, сквернословить и обижать животных. Церковь осуждает лень, жадность, ложь.

Дата приходится на период Великого поста – тем, кто его соблюдает, в этот период запрещается употреблять продукты животного происхождения.

В народных представлениях главные запреты связаны с лесом. Считается, что в это время после зимней спячки просыпаются медведи и впервые выходят из берлог, поэтому без необходимости не нужно идти в лес, чтобы не подвергать себя опасности.

По приметам также не советуют рубить деревья и дрова — это считается дурным знаком. Выходить в поле или на огород также еще рано. Под запретом любая охота, особенно на птиц, подстрелить перелетного гуся — очень плохая примета, которая может навлечь беду не только на самого охотника, но и на его близких.

По погоде и поведению птиц в эту дату стараются понять, какой будет весна и лето: появились зяблики — холода могут вернуться; прилетают лебеди — еще возможен снег; туман выпал в этот день — лето будет с дождями; сильный ветер поднялся — летом будет аномальная жара.

Самой радостной приметой считается прилет диких гусей: если птицы возвращаются именно на Никифора, то впереди теплое лето и богатый урожай.

