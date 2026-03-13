Церковне свято 13 березня: що у цей день приносить здоров'я

13 березня за новим церковним календарем православні в Україні згадують перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського. У народній традиції день пов'язують із спостереженнями за погодою, першими весняними змінами та особливими прикметами.

Прикмети 13 березня. Фото: із відкритих джерел

До святителя Никифора звертаються з молитвами про здоров'я, підтримку у справах та допомогу у важких життєвих обставинах. Також святому моляться, якщо хтось із близьких тяжко хворіє.

У народній традиції день називають Никифорів. Вважається, що особливу силу в цю дату набуває вода, тому потрібно викупатися, сходити в лазню або хоча б вмитися джерельною водою — це зміцнить здоров'я.

З водою пов'язані й домашні звичаї: у цей день радять вимити підлогу у будинку – цей ритуал допомагає захистити родину від хвороб на цілий рік та вберегти житло від пристріту. У давні часи в Нікофорів день також ходили на рибалку.

У церковне свято віруючим радять уникати сварок та конфліктів, особливо між подружжям. Не можна заздрити, бажати зла і відмовляти у допомозі, поганословити та ображати тварин. Церква засуджує лінощі, жадібність, брехню.

Дата посідає період Великого посту – тим, хто його дотримується, у період забороняється вживати продукти тваринного походження.

У народних уявленнях головні заборони пов'язані з лісом. Вважається, що в цей час після зимової сплячки прокидаються ведмеді і вперше виходять з барлог, тому без необхідності не потрібно йти в ліс, щоб не наражати себе на небезпеку.

За прикметами також не радять рубати дерева та дрова – це вважається поганим знаком. Виходити в поле чи на город також ще зарано. Під забороною будь-яке полювання, особливо на птахів, підстрелити перелітного гусака — дуже погана прикмета, яка може спричинити лихо не лише на самого мисливця, а й на його близьких.

За погодою та поведінкою птахів у цю дату намагаються зрозуміти, якою буде весна та літо: з'явилися зяблики – холоди можуть повернутися; прилітають лебеді – ще можливий сніг; туман випав у цей день — літо буде з дощами; сильний вітер здійнявся — влітку буде аномальна спека.

Найрадіснішою прикметою вважається приліт диких гусей: якщо птахи повертаються саме на Никифора, то попереду тепле літо та багатий урожай.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чим загрожує нестача вітаміну Е: медики приголомшили переліком симптомів.



