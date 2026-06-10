Церковне свято 10 червня: три суворі заборони цього дня

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Slava Kot
10 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Тимотея Пруського — одного з ранньохристиянських єпископів, який став символом стійкості віри та відданості своїм переконанням. У народній традиції цей день також пов’язаний з низкою прикмет і застережень, яких дотримувалися наші предки.
Церковне свято 10 червня. Фото з відкритих джерел
Святий Тимотей жив у 4 столітті в місті Пруса в Малій Азії. Він прославився як ревний проповідник християнства, який допомагав нужденним, зцілював хворих та навертав язичників до віри. Під час правління імператора Юліана Відступника, відомого переслідуванням християн, єпископа неодноразово ув’язнювали. Попри це, він не відмовився від своїх переконань і продовжував проповідувати Євангеліє. У 362 році святого стратили, а згодом Церква зарахувала його до лику священномучеників.
У народному календарі 10 червня вважали днем, коли слід особливо уважно ставитися до своїх вчинків і слів. Існувало переконання, що деякі дії можуть накликати негаразди або сімейні конфлікти.
Церква нагадує, що головний сенс дня пам’яті святого полягає не в забобонах, а в молитві, добрих справах і наслідуванні прикладу людини, яка залишилася вірною своїм принципам навіть перед лицем смертельної небезпеки.
Цього дня День ангела відзначають Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна та Тетяна.
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