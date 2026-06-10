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Церковне свято 10 червня: три суворі заборони цього дня

10 червня православні вшановують священномученика Тимотея Пруського. Які традиції та заборони пов’язані з цим днем, а також хто святкує іменини.

10 червня 2026, 08:00
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Slava Kot

10 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Тимотея Пруського — одного з ранньохристиянських єпископів, який став символом стійкості віри та відданості своїм переконанням. У народній традиції цей день також пов’язаний з низкою прикмет і застережень, яких дотримувалися наші предки.

Церковне свято 10 червня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 10 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 10 червня

Святий Тимотей жив у 4 столітті в місті Пруса в Малій Азії. Він прославився як ревний проповідник християнства, який допомагав нужденним, зцілював хворих та навертав язичників до віри. Під час правління імператора Юліана Відступника, відомого переслідуванням християн, єпископа неодноразово ув’язнювали. Попри це, він не відмовився від своїх переконань і продовжував проповідувати Євангеліє. У 362 році святого стратили, а згодом Церква зарахувала його до лику священномучеників.

Що не можна робити сьогодні

У народному календарі 10 червня вважали днем, коли слід особливо уважно ставитися до своїх вчинків і слів. Існувало переконання, що деякі дії можуть накликати негаразди або сімейні конфлікти.

  • - Виносити сміття з дому. За народними віруваннями, разом із непотребом можна винести добробут і спокій родини.
  • - Заглядати у чуже дзеркало. Особливо це стосувалося незаміжніх дівчат, адже така дія нібито могла принести невдачі в особистому житті.
  • - Приймати подарунки від незнайомих людей. Вважалося, що через них можуть передатися хвороби або інші неприємності.

Церква нагадує, що головний сенс дня пам’яті святого полягає не в забобонах, а в молитві, добрих справах і наслідуванні прикладу людини, яка залишилася вірною своїм принципам навіть перед лицем смертельної небезпеки.

Іменини 10 червня

Цього дня День ангела відзначають Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна та Тетяна.

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