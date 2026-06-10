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Церковный праздник 10 июня: три суровых запрета в этот день

10 июня православные чтят священномученика Тимотея Прусского. Какие традиции и запреты связаны с этим днем, а также празднующие именины.

10 июня 2026, 08:00
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Slava Kot

10 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Тимотея Прусского – одного из раннехристианских епископов, ставшего символом стойкости веры и преданности своим убеждениям. В народной традиции этот день также связан с рядом примет и оговорок, которых придерживались наши предки.

Церковный праздник 10 июня: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 10 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 10 июня

Святой Тимофей жил в 4 веке в Пруссе в Малой Азии. Он прославился как ревностный проповедник христианства, который помогал нуждающимся, исцелял больных и обращал язычников к вере. Во время правления императора Юлиана Отступника, известного преследованием христиан, епископ неоднократно был заключен в тюрьму. Несмотря на это, он не отказался от своих убеждений и продолжал проповедовать Евангелие. В 362 году святого казнили, а впоследствии Церковь причислила его к лику священномучеников.

Что нельзя делать сегодня

В народном календаре 10 июня считали днем, когда следует особенно внимательно относиться к своим поступкам и словам. Существовало убеждение, что некоторые действия могут навлечь проблемы или семейные конфликты.

  • — выносить мусор из дома. По народным верованиям, вместе с ненадобностью можно вынести благополучие и покой семьи.
  • — заглядывать в чужое зеркало. Особенно это касалось незамужних девушек, ведь такое действие якобы могло принести неудачи в личной жизни.
  • — принимать подарки от незнакомых людей. Считалось, что из-за них могут передаться болезни или другие проблемы.

Церковь напоминает, что главный смысл дня памяти святого заключается не в предрассудках, а в молитве, добрых делах и следовании примеру человека, оставшегося верным своим принципам даже перед лицом смертельной опасности.

Именины 10 июня

В этот день День ангела отмечают Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина и Татьяна.

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