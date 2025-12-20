Зима не шкодить нам: 20-21 грудня в Україні без морозів – і це тільки початок

Цими вихідними, 20 та 21 грудня, Україну чекає дивовижно спокійна погода. Синоптикиня Наталка Діденко запевняє: антициклон триматиме владу, опадів не передбачається, а температура повітря залишиться помірною навіть у південних та західних регіонах.

Найкоротший день року і погода, яка вас здивує – прогноз на 20-21 грудня

20-21 грудня повітря прогріється до 0+4 градусів у більшості областей, на заході та півдні – +3+7 градусів, а в Криму – до +9 градусів. Київ також насолодиться спокоєм: без опадів, +1+3 градуси, а вітер не зіпсує настрій.

Особливий акцент синоптикиня робить на 21 грудня. Астрономічно – це найкоротший день року, день зимового сонцестояння. Хоча на вулиці особливо нічого не зміниться, психологічно та енергетично це точка відліку: з цього моменту ми зрушуємося до весни, і це невидиме, але відчутне для душі.

Наталка Діденко додає, що традиційна приказка “сонце – на літо, зима – на мороз” працює на 100%. З 25 грудня, на Різдво, в Україні очікується поступове похолодання, і тоді стане помітно, що зима справді вступила в свої права.

Поки що синоптики радять: доробіть справи на вулиці, підготуйте теплий одяг, утепліть оселі, попийте профілактичні вітаміни та докупіть усе необхідне для святкового столу. Навіть у морозні дні з родиною ви будете готові зустріти будь-які капризи погоди, а помірна температура 20-21 грудня дозволяє насолоджуватися останніми моментами року без зайвих турбот.

Зима 2025-2026 поки що милує нас спокоєм та комфортом. Найкоротший день року – це не тільки астрономія, а й шанс психологічно налаштуватися на новий цикл життя та весну, що наближається.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, якою погода буде в отанній місяць року.