Зима не вредит нам: 20-21 декабря в Украине без морозов – и это только начало

В эти выходные, 20 и 21 декабря, Украину ждет удивительно спокойная погода. Синоптики Наталья Диденко уверяет: антициклон будет держать власть, осадков не предвидится, а температура воздуха останется умеренной даже в южных и западных регионах.

Самый короткий день года и погода, которая вас удивит - прогноз на 20-21 декабря

20-21 декабря воздух прогреется до 0 4 градусов в большинстве областей, на западе и юге – 3 7 градусов, а в Крыму – до 9 градусов. Киев также насладится спокойствием: без осадков, 1-3 градуса, а ветер не испортит настроение.

Особый акцент синоптикиня делает на 21 декабря . Астрономически – это самый короткий день в году, день зимнего солнцестояния. Хотя на улице особо ничего не изменится, психологически и энергетически это точка отсчета: с этого момента мы сдвигаемся к весне , и это невидимо, но ощутимо для души.

Наталья Диденко добавляет, что традиционная поговорка "солнце – на лето, зима – на мороз" работает на 100%. С 25 декабря, в Рождество, в Украине ожидается постепенное похолодание, и тогда станет заметно, что зима действительно вступила в свои права.

Пока что синоптики советуют: завершите дела на улице, подготовьте теплую одежду, утеплите дома, попейте профилактические витамины и докупите все необходимое для праздничного стола . Даже в морозные дни с семьей вы будете готовы встретить любые капризы погоды, а умеренная температура 20-21 декабря позволяет наслаждаться последними моментами без лишних забот.

Зима 2025-2026 пока милует нас спокойствием и комфортом. Самый короткий день года – это не только астрономия, но и шанс психологически настроиться на новый цикл жизни и приближающуюся весну.

