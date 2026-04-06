Сонячна енергія більше не вигідна: у Європі люди починають масово відмовлятися від панелей

У Нідерландах стрімко зростає невдоволення серед власників сонячних панелей – інвестиція, яка ще донедавна вважалася вигідною та екологічною, починає приносити збитки. Причиною стали нові підходи до тарифікації електроенергії, які можуть кардинально змінити правила гри на ринку.

Нові правила можуть змусити власників платити за “зелену” електрику замість заробітку

Як повідомляють "Коментарі", про це пише dutchnews.nl із посиланням на дані споживчої асоціації Vereniging Eigen Huis.

Йдеться про запровадження так званих негативних “зелених” тарифів, які можуть набути чинності вже з 2027 року. Дві енергетичні компанії планують змінити систему оплати так, що власники сонячних панелей фактично платитимуть за передачу надлишкової електроенергії у мережу.

Платити за власну електрику – як це працює

За новими умовами компенсація за 1 кВт⋅год становитиме близько 5,9 євроцента, тоді як комісія за передачу електроенергії – 11,5 євроцента. У результаті власники втрачатимуть приблизно 5,6 євроцента з кожного кіловат-години.

Це означає, що виробляти електроенергію стане економічно невигідно, якщо її не використовувати повністю самостійно. А це практично неможливо для більшості домогосподарств.

Чому зміни сталися саме зараз

Ключовим фактором стала відмова уряду Нідерландів від системи “чистого” обліку (net metering). Раніше вона дозволяла зараховувати надлишкову електроенергію в рахунок споживання. Тепер за кожен зайвий кіловат доведеться платити.

Експерти зазначають, що така модель створює серйозний дисбаланс: люди інвестували в “зелену” енергетику, розраховуючи на економію, але тепер ризикують отримати зворотний ефект.

Реакція суспільства і ризики для ринку

Ситуація вже викликала хвилю обурення. Представники громадських ініціатив заявляють, що нові правила фактично карають людей за екологічний вибір.

Водночас фіксується падіння продажів сонячних панелей, а деякі власники вже розглядають можливість демонтажу обладнання, щоб уникнути додаткових витрат.

Аналітики попереджають: якщо така практика стане масовою, це може підірвати довіру до всієї системи відновлюваної енергетики та загальмувати “зелений” перехід у Європі.

Попри це, споживчі організації вимагають від уряду втрутитися та гарантувати позитивні тарифи для домогосподарств. Адже без стабільних правил гри навіть найперспективніші екологічні рішення можуть втратити сенс.

