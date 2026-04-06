Солнечная энергия больше не выгодна: в Европе люди начинают массово отказываться от панелей

В Нидерландах стремительно растет недовольство среди владельцев солнечных панелей – инвестиция, еще недавно считавшаяся выгодной и экологической, начинает приносить убытки. Причиной стали новые подходы к тарификации электроэнергии, которые могут кардинально изменить правила игры на рынке.

Новые правила могут заставить владельцев платить за "зеленое" электричество вместо заработка

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет dutchnews.nl со ссылкой на данные потребительской ассоциации Vereniging Eigen Huis.

Речь идет о введении так называемых негативных "зеленых" тарифов, которые могут вступить в силу уже с 2027 года. Две энергетические компании планируют изменить систему оплаты так, что владельцы солнечных панелей будут фактически платить за передачу избыточной электроэнергии в сеть.

Платить за собственное электричество – как это работает

По новым условиям компенсация за 1 кВт·ч составит около 5,9 евроцента, тогда как комиссия за передачу электроэнергии – 11,5 евроцента. В результате владельцы будут терять примерно 5,6 евроцента с каждого киловатт-часа.

Это значит, что производить электроэнергию станет экономически невыгодно , если ее не использовать полностью самостоятельно. А это практически невозможно для большинства домохозяйств.

Почему изменения произошли именно сейчас

Ключевым фактором стал отказ правительства Нидерландов от системы чистого учета (net metering). Раньше она позволяла засчитывать избыточную электроэнергию в счет потребления. Теперь за каждый лишний киловатт придется платить.

Эксперты отмечают, что такая модель создает серьезный дисбаланс: люди инвестировали в зеленую энергетику, рассчитывая на экономию, но теперь рискуют получить обратный эффект.

Реакция общества и риски на рынке

Ситуация уже вызвала волну негодования. Представители общественных инициатив заявляют, что новые правила фактически наказывают людей за экологический выбор.

В то же время фиксируется падение продаж солнечных панелей , а некоторые владельцы уже рассматривают возможность демонтажа оборудования во избежание дополнительных затрат.

Аналитики предупреждают: если такая практика станет массовой, это может подорвать доверие всей системе возобновляемой энергетики и затормозить "зеленый" переход в Европе.

Несмотря на это потребительские организации требуют от правительства вмешаться и гарантировать положительные тарифы для домохозяйств. Ведь без стабильных правил игры даже самые перспективные экологические решения могут потерять смысл.

