Рожевий Місяць вже на підході: коли дивитися на найефектнішу повню квітня

На початку квітня українці зможуть спостерігати одне з найкрасивіших астрономічних явищ весни – Рожевий Місяць. Це квітнева повня, яка щороку привертає увагу не лише астрономів, а й усіх, хто любить нічне небо. Цього разу вона буде особливо ефектною завдяки умовам спостереження.

Рожевий Місяць 2026 – коли і як побачити повню в Україні

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує NASA. За даними астрономів, повня настане 2 квітня о 05:12 за київським часом, коли Місяць буде повністю освітлений Сонцем.

Коли дивитися, щоб побачити найкраще

Хоча точний момент повні припадає на ранок, найкращий час для спостереження – вечір 1 квітня. Саме тоді, приблизно о 19:20–19:40, Місяць почне сходити над горизонтом.

У цей момент він виглядатиме найбільшим і матиме теплий жовтувато-помаранчевий відтінок, що створює особливу атмосферу. Такий ефект виникає через проходження світла крізь щільні шари атмосфери.

Чому Місяць здається величезним

Багато хто помічає, що Місяць біля горизонту виглядає значно більшим. Це явище називається “місячною ілюзією”.

Насправді розмір супутника не змінюється – змінюється лише наше сприйняття. Людський мозок порівнює Місяць із об’єктами на горизонті, через що він здається більшим, ніж є насправді.

Чому він “рожевий”

Назва “Рожевий Місяць” часто вводить в оману – сам Місяць не змінює свого кольору на рожевий. Назва походить від традицій корінних народів Північної Америки.

Вона пов’язана з цвітінням дикого флокса – рослини з рожевими квітами, яка розквітає саме у квітні. Тобто це більше символ весни, ніж реальний колір небесного тіла.

Чому ця повня особлива

Квітнева повня має ще й релігійне значення – саме вона визначає дату Великодня. За традицією, свято відзначають у першу неділю після першої повні після весняного рівнодення.

У 2026 році Великдень припадає на 5 квітня, і саме цей Рожевий Місяць відіграє ключову роль у визначенні дати.

Що ще можна побачити на небі

Під час спостереження варто звернути увагу і на інші об’єкти:

– зорю Спіка у сузір’ї Діви

– яскравий Арктур високо в небі

– Юпітер у південно-західній частині

– Венеру після заходу Сонця

Таке поєднання робить початок квітня ідеальним для нічних спостережень.

Як краще спостерігати

Астрономи радять обирати місце з відкритим горизонтом – поле, пагорб або дах будинку. Для фото краще використовувати штатив і довший фокус.

Найкращі кадри виходять саме під час сходу Місяця, коли він виглядає найбільш вражаюче.

У підсумку Рожевий Місяць – це не просто повня, а одне з найатмосферніших явищ весни, яке варто побачити хоча б раз. І головне – не пропустити правильний момент.

