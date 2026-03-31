Весна з сюрпризом: Діденко попередила про тепло, дощі і різкий контраст у регіонах

Квітень в Україні стартує з доволі комфортної температури, але без погодних "гойдалок не обійдеться". Після мінливого березня синоптична ситуація знову змінюється – тепло прийде разом із дощами, а в окремих регіонах відчуватиметься помітне похолодання. Погода одночасно порадує і змусить адаптуватися до нових умов.

Якою буде погода на початку квітня в Україні – прогноз Наталки Діденко

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, початок квітня принесе в Україну поєднання теплих повітряних мас і підвищеної вологості.

Тепло, але з дощами

У більшості регіонів температура вдень коливатиметься в межах +12…+17 градусів. Подекуди це нагадуватиме справжню травневу погоду. Втім, разом із теплом прийдуть і періодичні дощі – парасолька стане обов’язковим атрибутом на найближчі дні.

Винятком стане Крим, де очікується переважно суха і сонячна погода.

Захід України відчує холодніше повітря

Попри загальне потепління, західні області опиняться під впливом прохолодніших повітряних мас. Тут сформується своєрідний температурний контраст із рештою країни.

У вівторок вдень температура становитиме лише +6…+12 градусів, а в Карпатах буде ще холодніше. Висока вологість лише посилить відчуття прохолоди, тому мешканцям цих регіонів не варто поспішати з легким весняним одягом.

Якою буде погода у Києві

У столиці 1 квітня буде досить комфортно – повітря прогріється приблизно до +15 градусів. Однак сухої погоди не варто очікувати: періодичні дощі та хмарність супроводжуватимуть день.

Втім, опади не будуть тривалими – це типові весняні дощі, які швидко минають.

Чого чекати на Вербну неділю

Окремо синоптикиня звернула увагу на прогноз на 5 квітня – Вербну неділю. За попередніми даними, погода буде сприятливою: теплою і комфортною для прогулянок.

Дощі можливі лише на півдні країни, тоді як на більшості територій очікується суха погода. Це означає, що святкові плани українців навряд чи зіпсує негода.

У підсумку початок квітня принесе в Україну класичну весняну мінливість – тепло, дощі та регіональні контрасти. І головний висновок простий: парасолька цього тижня стане таким же важливим аксесуаром, як і легка куртка.

