Весна с сюрпризом: Диденко предупредила о тепле, дождях и резком контрасте в регионах

Апрель в Украине стартует с достаточно комфортной температуры, но без погодных "качелей не обойдется". После меняющегося марта синоптическая ситуация снова меняется – тепло придет вместе с дождями, а в отдельных регионах будет ощущаться заметное похолодание. Погода одновременно порадует и заставит адаптироваться к новым условиям .

Какой будет погода в начале апреля в Украине – прогноз Наталки Диденко.

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует синоптика Наталья Диденко. По ее словам, начало апреля принесет в Украину сочетание теплых воздушных масс и повышенной влажности.

Тепло, но с дождями

В большинстве регионов температура будет днем колебаться в пределах 12… 17 градусов. Кое-где это будет напоминать настоящую майскую погоду. Впрочем, вместе с теплом придут и периодические дожди – зонтик станет обязательным атрибутом на ближайшие дни .

Исключением станет Крым, где ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Запад Украины почувствует холодный воздух

Несмотря на общее потепление, западные области окажутся под влиянием более прохладных воздушных масс. Здесь сформируется своеобразный температурный контраст с остальной частью страны.

Во вторник днем температура составит всего 6-12 градусов, а в Карпатах будет еще холоднее. Высокая влажность лишь усилит чувство прохлады, поэтому жителям этих регионов не стоит торопиться с легкой весенней одеждой .

Какая будет погода в Киеве

В столице 1 апреля будет достаточно комфортно – воздух прогреется примерно до 15 градусов. Однако сухую погоду не стоит ожидать: периодические дожди и облачность будут сопровождать день.

Впрочем, осадки не будут длительными – это типичные быстро проходящие весенние дожди.

Чего ждать Вербное воскресенье

Отдельно синоптикиня обратила внимание на прогноз на 5 апреля – Вербное воскресенье. По предварительным данным, погода будет благоприятной: теплой и комфортной для прогулок.

Дожди возможны только на юге страны, в то время как на большинстве территорий ожидается сухая погода. Это означает, что праздничные планы украинцев вряд ли испортит непогода .

В итоге начало апреля принесет в Украину классическую весеннюю непостоянство – тепло, дожди и региональные контрасты. И главный вывод прост: зонтик на этой неделе станет таким же важным аксессуаром, как и легкая куртка .

