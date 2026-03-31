Розовая Луна уже на подходе: когда смотреть на самое эффектное полнолуние апреля

В начале апреля украинцы смогут наблюдать одно из самых красивых астрономических явлений весны – Розовую Луну. Это апрельское полнолуние, которое ежегодно привлекает внимание не только астрономов, но и всех, кто любит ночное небо. На этот раз она будет особенно эффектна благодаря условиям наблюдения .

Розовая Луна 2026 – когда и как увидеть полнолуние в Украине

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует NASA. По данным астрономов, полнолуние наступит 2 апреля в 05:12 по киевскому времени, когда Луна будет полностью освещена Солнцем.

Когда смотреть, чтобы увидеть лучшее

Хотя точный момент полным приходится на утро, лучшее время для наблюдения – вечер 1 апреля. В это время, примерно в 19:20–19:40, Луна начнет сходить над горизонтом.

В этот момент он будет выглядеть самым большим и будет иметь теплый желтовато-оранжевый оттенок , что создает особую атмосферу. Такой эффект возникает из-за прохождения света через плотные слои атмосферы.

Почему Луна кажется огромной

Многие замечают, что Луна у горизонта выглядит значительно больше. Это явление называется "лунной иллюзией".

На самом деле, размер спутника не меняется – меняется только наше восприятие. Человеческий мозг сравнивает Луну с объектами на горизонте, из-за чего она кажется больше, чем есть на самом деле .

Почему он "розовый"

Название "Розовая Луна" часто вводит в заблуждение — сама Луна не меняет своего цвета на розовую. Название происходит от традиций коренных народов Северной Америки.

Она связана с цветением дикого флокса – растения с розовыми цветами, которое расцветает именно в апреле. То есть это больше символ весны, чем реальный цвет небесного тела .

Почему это полнолуние особенное

Апрельское полнолуние имеет еще и религиозное значение – именно оно определяет дату Пасхи. По традиции, праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

В 2026 году Пасха приходится на 5 апреля, и именно эта Розовая Луна играет ключевую роль в определении даты.

Что еще можно увидеть на небе

Во время наблюдения следует обратить внимание и на другие объекты:

– заря Спика в созвездии Девы

– яркий Арктур высоко в небе

– Юпитер в юго-западной части

– Венеру после захода Солнца

Такое сочетание делает начало апреля идеальным для ночных наблюдений .

Как лучше наблюдать

Астрономы советуют выбирать место с открытым горизонтом – поле, холм или крышу дома. Для фото лучше использовать штатив и более длинный фокус.

Лучшие кадры выходят именно на восходе Луны, когда она выглядит наиболее впечатляюще.

В итоге Розовая Луна – это не просто полнолуние, а одно из самых атмосферных явлений весны , которое стоит увидеть хотя бы раз. И главное – не упустить правильный момент.

