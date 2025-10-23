Росіяни пішли на чергову хитрість: як намагаються створити видимість переваги над ЗСУ

На лиманському напрямі російське військове командування доручає піднімати прапори для створення видимості чисельної переваги над ЗСУ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, представник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російська піхота уникає безпосереднього зіткнення з українськими військами і ховається у підвалах та бліндажах, очікуючи на підкріплення для проведення подальших атак.

Російське військове командування доручає військовослужбовцям піднімати прапори з пропагандистською метою та створення видимості чисельної переваги над українськими силами.

Російське військове командування нещодавно розгорнуло кілька невизначених елітних підрозділів безпілотників (ймовірно, із Центру передових безпілотних технологій "Рубікон") на Лиманському напрямі для перекриття українських наземних ліній зв'язку.

Зазначимо, під час цього ж звіту аналітики зазначили, що російські окупаційні війська в Сумській області зазнають великих втрат при форсуванні водойм.

Аналітики зазначили, що 22 жовтня російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, але все для противника закінчилося безуспішно. Так званий російський "військор", пов'язаний із російським Північним угрупуванням військ, заявив, що родичі близько 200 військовослужбовців 186-го мотострілецького полку просять російське військове командування евакуювати групу, включаючи тіла військовослужбовців, які загинули в бою.

Також, за його словами, підрозділи 3-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти зазнають великих втрат при форсуванні водойм у Кондратівці (на північний схід від міста Суми) та не мають достатньої медичної допомоги для боротьби із зимовими хворобами.



