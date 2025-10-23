logo

Россияне пошли на очередную хитрость: как пытаются создать видимость преимущества над ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пошли на очередную хитрость: как пытаются создать видимость преимущества над ВСУ

В ISW рассказали, как армия РФ на Лиманском направлении флагами имитирует численное превосходство над ВСУ

23 октября 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне пошли на очередную хитрость: как пытаются создать видимость преимущества над ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российская пехота избегает непосредственного столкновения с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.

Российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги с пропагандистской целью и для создания видимости численного превосходства над украинскими силами.

Российское военное командование недавно развернуло несколько неопределенных элитных подразделений беспилотников (вероятно, из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон") на Лиманском направлении для перекрытия украинских наземных линий связи.

Отметим, в ходе этого же отчета аналитики отметили, российские оккупационные войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов.

Аналитики отметили, 22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но все для противника закончилось безуспешно. Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою. 

Также, по его словам, подразделения 3-го батальона 810-й бригады морской пехоты несут большие потери при форсировании водоемов в Кондратовке (к северо-востоку от города Сумы) и не имеют достаточной медицинской помощи для борьбы с зимними болезнями.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2025/
