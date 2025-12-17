Росія втрачає нафтову ренту – бюджет чекає історичний провал

Росія входить у період стрімкого згасання своєї нафтової могутності. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланням на довгостроковий бюджетний прогноз, затверджений урядом РФ. Документ прямо визнає: епоха нафтово-газового достатку, яка тривала з початку XXI століття, добігає кінця.

Крах у всіх напрямках: у Росії до "повного щастя" стрімко закінчується нафта і гроші

Ключова причина – виснаження старих родовищ, відкритих ще за радянських часів. У найближчі два десятиліття це призведе до падіння сировинних доходів у масштабах, яких сучасна Росія ще не знала.

За базовим сценарієм, побудованим на ціні нафти 69 доларів за барель, нафтово-газові надходження до бюджету до 2042 року скоротяться з нинішніх 4 % ВВП до 1,9 % ВВП – фактично до мінімуму з 2001 року. У реальному вимірі, з урахуванням інфляції, це означає мінус 43 % порівняно з рівнем 2019 року.

Консервативний сценарій виглядає ще драматичніше. За нього доходи від нафти й газу обваляться до 1,3 % ВВП – показника, який востаннє фіксували у середині 1990-х років.

Для порівняння: у піковому 2012 році нафтово-газові доходи перевищували 12 % ВВП і формували понад половину федерального бюджету. Напередодні повномасштабної війни вони трималися на рівні 7–8 %, а торік знизилися до 5,5 %.

Згідно з прогнозом, збирати понад 3,5 % ВВП сировинних податків бюджет зможе лише до кінця 2020-х років. Далі спад різко прискориться: вже у 2030-х показник опуститься нижче 3 %, а на початку 2040-х – нижче 2 %.

У підсумку частка нафтово-газового сектору в бюджеті скоротиться до 13,4 % у базовому сценарії і до 9,5 % у консервативному. Тобто близько 90 % податкових надходжень держава буде змушена збирати з несировинної економіки – без звичної нафтової "подушки".

Уряд РФ прямо визнає: решта родовищ є менш ефективними, а перенесення інвестицій на пільгові ділянки означає нижчі податкові ставки і менше грошей у бюджеті. Фактично Росія входить у період, коли статус "енергетичної наддержави" остаточно стає минулим.

