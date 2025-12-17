Россия теряет нефтяную ренту – бюджет ждет исторический провал

Россия входит в период стремительного угасания своего нефтяного могущества. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, утвержденный правительством РФ. Документ прямо признает: эпоха нефтяно-газового достатка, длившаяся с начала XXI века, подходит к концу.

Крах по всем направлениям: в России к "полному счастью" стремительно заканчивается нефть и деньги

Ключевая причина – истощение старых месторождений, открытых еще в советское время. В ближайшие два десятилетия это приведет к падению сырьевых доходов в масштабах, которые современная Россия еще не знала.

По базовому сценарию, построенному на цене нефти 69 долларов за баррель, нефтяно-газовые поступления в бюджет к 2042 году сократятся с нынешних 4% ВВП до 1,9% ВВП – фактически до минимума с 2001 года. В реальном измерении, с учетом инфляции, это означает минус 43% по сравнению с уровнем 2019 года.

Консервативный сценарий выглядит еще более драматично. За него доходы от нефти и газа обвалятся до 1,3% ВВП – показателя, который последний раз фиксировали в середине 1990-х годов.

Для сравнения: в пиковом 2012 году нефтяно-газовые доходы превышали 12% ВВП и формировали более половины федерального бюджета. В преддверии полномасштабной войны они держались на уровне 7–8 %, а в прошлом году снизились до 5,5 %.

Согласно прогнозу, собирать более 3,5% ВВП сырьевых налогов бюджет сможет только до конца 2020-х годов. Дальше спад резко ускорится: уже в 2030-х показатель опустится ниже 3%, а в начале 2040-х – ниже 2%.

В результате доля нефтяно-газового сектора в бюджете сократится до 13,4% в базовом сценарии и до 9,5% в консервативном. То есть около 90% налоговых поступлений государство будет вынуждено собирать из несырьевой экономики без привычной нефтяной "подушки".

Правительство РФ прямо признает: остальные месторождения менее эффективны, а перенос инвестиций на льготные участки означает более низкие налоговые ставки и меньше денег в бюджете. Фактически Россия входит в период, когда статус "энергетической сверхдержавы" окончательно становится прошлым.

