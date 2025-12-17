Яку країну Росія заманює у війну проти України

У Тегерані зафіксували появу листівок із пропозиціями вигідних контрактів за вступ до лав російської армії. Про це повідомляють журналісти та активісти, які звернули увагу на ознаки організованої вербувальної кампанії, спрямованої на громадян Ірану.

Росія вербує іранців на війну проти України

Згідно з матеріалами, іранським чоловікам віком від 18 до 45 років пропонують так звані "підйомні" виплати до 20 тисяч доларів США, а також близько 2 тисяч доларів щомісячної зарплати. Серед бонусів зазначаються безкоштовне житло, медичне забезпечення та оплата дороги до Росії.

Окремо в листівках і рекламних матеріалах зазначено, що на службу запрошують і жінок з медичною освітою — імовірно, для роботи у військових або тилових структурах.

На тлі розголосу російське посольство в Тегерані поспішило відхреститися від кампанії, заявивши, що жодні офіційні структури РФ до неї не причетні. Втім, крім паперових листівок, у мережі з’явилася реклама контрактної служби в армії РФ перською мовою.

У якості контактів у цій рекламі вказані армянський номер WhatsApp та Telegram-канал. Журналісти "Радіо Свобода" зв’язалися з вербувальниками, які підтвердили, що листівки є частиною "офіційної російської вербувальної кампанії в Ірані" та заявили, що іранська влада "про це знає". При цьому контактна особа повідомила, що фізично перебуває в Москві.

На тлі військово-політичного зближення між Москвою та Тегераном така вербовка виглядає логічним продовженням співпраці. Раніше Іран постачав Росії ударні безпілотники, а згодом у Кремлі не приховували спроб отримати іранські ракети та боєприпаси.

Іранські найманці вже фіксувалися у складі російської окупаційної армії, однак досі це не набуло такого масового характеру, як вербування громадян Куби чи країн Центральної Азії.

Експерти звертають увагу, що спроби залучення іноземців до війни проти України свідчать про гостру потребу Росії в живій силі та про значні втрати на фронті. Попри розмови про можливе перемир’я, дії Кремля демонструють протилежне — пошук будь-яких ресурсів для продовження війни.

